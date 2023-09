Klare Erfolge von Rinn/Tulfes gegen Sölden und von Vils gegen Rietz/Stams

Details Sonntag, 24. September 2023 14:59

Der FC Schretter Vils hat für zumindest 24 Stunden in der Gebietsliga West mit einem 6:1 gegen die SPG Rietz/Stams die Tabellenführung übernommen. Reichenau II kann wetterbedingt in Fritzens erst am 27. September spielen und muss daher einstweilen mit Platz zwei vorliebnehmen. Pitztal muss ebenfalls bis zum 26.9.23 warten, um auswärts gegen Axams/Grinzens anzutreten. Die SPG Rinn/Tulfes konnte sich mit einem 5:1 gegen Sölden ganz deutlich Richtung Mittelfeld der Tabelle bewegen.

Drei Treffer von Max Unterlechner für Rinn/Tulfes gegen Sölden

Christoph Marchi, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „Eigentlich war das eine ganz klare Sache für meine Mannschaft. Viele Chancen auf Tore und es hätten noch mehr sein können. Es hat aber dann doch bis zur 37. Minute gedauert, Michael Platzer brachte uns in Führung und noch vor der Pause das 2:0 durch Max Unterlechner. Max trifft auch kurz nach Wiederanpfiff, Hannes Schafferer erhöht in der 59. Minute auf 4:0. Dritter Treffer für Max Unterlechner in Minute 64, kurz darauf der Ehrentreffer der Gäste durch Nevio Reinstadler. Aber der 65. Minute haben wir unverständlicherweise ein bisschen nervös agiert, aber am Ende ein sicherer Dreier. Wir waren heute die bessere Mannschaft.“

Kantersieg von Vils gegen Rietz/Stams

Thomas Ostheimer, Trainer FC Schretter Vils: „Wir sind ausgezeichnet in die Partie gestartet. 2:0 nach einer Viertelstunde durch Treffer von Franz Thurner und Mathias Wörle. Total souveräner Auftritt, nichts zugelassen und noch zwei weitere Treffer vor der Pause. Mathias Wörle mit Tor Nummer zwei zum 3:0 und Patrick Hohenrainer in der letzten Spielminute der ersten Hälfte zum 4:0. Eine gewaltige Mannschaftsleistung, wir lassen nur einen Treffer der Gäste zum 1:4 in der 54. Minute durch Edin Ejup zu. Kurz darauf das 5:1 durch David Bailom und acht Minuten vor Schluss das 6:1 durch Simon Haller.“

