Klarer Erfolg für Inzing im Derby gegen Oberhofen Pfaffenhofen

Details Dienstag, 26. September 2023 01:32

In der siebenten Runde der Gebietsliga West waren an die 400 Zuschauer und Fans live dabei, als im Derby SU Inzing auf den FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen traf. Das Spiel wurde faktisch in acht Minuten entschieden, Inzing trifft dreimal und führt nach 36 Minuten mit 3:0. Die Gäste zeigen tolle Moral, geben nicht auf, aber können keinen Treffer erzielen. Inzing gewinnt am Ende 4:0 und setzt sich damit auf Tabellenplatz drei. Mit einem Spiel mehr liegt man nun drei Punkte hinter Leader Vils.

Drei Treffer binnen acht Minuten für Inzing

Marco Leo, Co-Trainer SU Inzing: „Dass dieses Derby ein hitziges Spiel mit vielen Emotionen wird, wussten wir von Anfang an. Wir waren auf ein hartes Spiel eingestellt! Stürmer Florian Pauli, der über 10 Jahre lang bei Oberhofen spielte und bei Oberhofen einer der torgefährlichste Spieler war, konnten wir im Sommer zur SU Inzing lotsen, da hatten wir natürlich ein bisschen ´´Insiderwissen´´.

Das Spiel ging gleich mit vielen versteckten Fouls beider Seiten los und es wurde dann auf Elfmeter für die Heimmannschaft entschieden. Dario Dubravac verschoss leider den Elfmeter. Aber wie soll es auch anders sein, zehn Minuten später ein toller Spielzug über Thomas Jud der Florian Pauli am rechten Flügel einsetzte. Dieser nimmt den Ball super mit und spielt zwei Spieler der Oberhofner aus und schiebt den Ball perfekt in die Mitte, wo unser Goalgetter und Kapitän Marcel Föger in der 28. Minute zum 1:0 einnetzen konnte. Gleich darauf hatte Föger wieder eine hundertprozentige Chance, die er aber nicht nutzen konnte.

Unsere Mannschaft kam immer mehr in das Spiel und konnte sich mit guten Aktionen durch das Mittelfeld der Gegner spielen. Der Ball kam auf Dario Dubravac, der einen super Lochpass spielte und unser Kapitän zündete die Rakete und netzte den Ball in der 33. Minute zum 2:0 ein! Oberhofen immer wieder gefährlich durch Andreas Kofler, der aber am starken Schlussmann David Wimmer scheiterte. Dadurch gab es ihm Gegenzug einen Konter für Inzing und Clemens Walch läuft auf den Goalie zu, umkurvte ihn und schob in Minute 36 zum 3:0 ein! Er ließ sich mit einem spektakulären Rückwärtssalto feiern.

Oberhofen bekam eine Gelb-Rote Karte und somit war das Spiel mit einem Mann weniger fast entschieden. Die Gäste gaben aber nie auf und kämpften um jeden Ball. Dadurch war mehr Platz für Inzing und Jud Thomas spielte einen weiten Pass auf Föger, dieser legt den Ball auf Dario Dubravac zum 4:0 in der 74. Minute.

Oberhofen hatte noch ein bis zwei Chancen, aber unsere Verteidigung stand einfach felsenfest am heutigen Tag!

Somit gewannen wir das Derby mit 4:0 und feierten mit den Fans und vor allem mit unseren etwa dreißig Jugendspielern am Feld den Sieg. Die Mannschaft spielt sich immer besser ein und das harte Training macht sich bemerkbar. Ein Pauschallob an die gesamte Truppe. Man merkt den Spaß und der Zusammenhalt in Inzing!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.