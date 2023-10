Reichenau II gewinnt den Kracher gegen Vils – Seefeld hält mit Dreier gegen Axams/Grinzens Kontakt zur Tabellenspitze

Details Montag, 02. Oktober 2023 10:29

Absolutes Spitzenspiel in der 8. Runde der Gebietsliga West zwischen SVG Reichenau II und dem FC Schretter Vils. Nach einer knappen Führung zur Pause dreht Reichenau in Hälfte zwei auf und gewinnt klar mit 4:1. Damit steht Reichenau wieder an der Tabellenspitze, zwei Punkte vor Vils. Zwei weitere Punkte zurück der FC Seefelder Plateau, der mit einem 3:0 gegen die SPG Axams/Grinzens Tabellenplatz drei erobert.

Reichenau steht nach Sieg gegen Vils wieder ganz oben!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „8. Runde, Gebietsliga West und am Programm stand das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Vils. Die ganze Woche über hatten wir uns intensiv auf diese Partie vorbereitet, mit dem Ziel, den Vilsern ein Bein zu stellen und ihnen die erste Saisonniederlage zuzuführen.

In Hälfte eins kamen die Gäste aber besser in die Partie, aber nennenswerte Großchancen blieben aus. Schrecksekunde für uns aber in Minute 37., als Franz Thurner, unseren Keeper mit gestreckten Fuß traf. Gelb für den Vilser, und nach kurzer Verschnaufpause kam auch das Ok von Philipp Hanl, das er weiterspielen kann (Miitelfinger war nach dem Spielen ziemlich blau gefärbt). Dann Elfmeteralarm in der Minute 41 nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Plator Diqaj und Jerry Kagoro, traf der Vilser Abwehrspieler Plator mit dem Fuß im Magen, und zurecht zeigte Schiri Härting auf den Punkt. Diese Chance ließ sich Kapitän Pascal Nagler nicht nehmen und verwandelte zum 1:0.

Das war auch dann der Pausenstand! Dass ich mit den ersten 45 Minuten nicht zufrieden war, mussten sich die Jungs in der Kabine dann etwas lautstark anhören!!

Eine Systemumstellung für Hälfte zwei war ebenso notwendig, um die gefährlichen Flügelläufe der Gäste zu stoppen. In Hälfte zwei starteten wir impulsiver, entschlossener und willensstärker, und so war es nur eine Frage der Zeit, wann das zweite Tor fällt. Nach einem langen Freistoß aus der eigenen Hälfte auf Jakob Eisl, nahm dieser den Ball mit der Brust super an, legte auf Ales März retour, und dieser stellte mit seinem 4. Saisontor auf 2:0. Nur drei Minuten später war es Mario Bosnjak, der mit einem Tor aus spitzen Winkel auf 3:0 stellte. Von den Gästen kam bislang gar nichts, bis zur Minute 58. Freistoß aus etwa 30 Meter. Dieser wurde in den Strafraum gechipt, zu kurz von unserer Abwehr geklärt, das Zuspiel in den Strafraum zu Simon Schädle konnte kein Fuß wirklich verhindern, und so schob der unbedrängt aus 11 Metern ein. Das kurze Aufbäumen der Vilser, brachte aber nichts mehr. Plator Doqaj setzte dann in Minute 82. Den Schlusspunkt zum 4:1 Heimerfolg. Nach einem Spielaufbaufehler der Gäste eroberte Flo Konrad die Kugel, legte tief vor für Mario Bosnjak und dieser servierte per Stanglpass für Plator!

Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenlob aussprechen für die heutige Leistung, Einsatz, Wille und Leidenschaft sind von jedem zu 120% vorhanden! Es freut mich für die Jungs, das sie sich mit dem Sieg wieder an die Spitze der Tabelle gespielt haben. Nun stehen zwei schwere Auswärtspartien an, mit Rietz am nächsten Sonntag und eine Woche drauf dann in Sölden, auf diese werden wir uns vorbereiten, um auch dort Punkten zu können!“

Axams/Grinzens trifft zweimal die Stange – Seefeld gewinnt klar!

Josef Haslwanter, Trainer FC Seefelder Plateau: „Das Spiel hat mit einer Verzögerung von dreißig Minuten begonnen, da der Schiedsrichter später eingetroffen ist. Allerdings auch zu Beginn der Partie aus meiner Sicht drei eklatante Fehlentscheidungen von ihm. Die Gäste mit einem Stangenschuss, dann fallen aber zwei Treffer für unsere Mannschaft. Miroslav Mirossay trifft in der 7. Minute und Marius Mittich in der 22. Minute zum 2:0. Unser erster Treffer ein toller Weitschuss aus 25 Metern, der zweite Treffer nach einem langen Ball. Ein zweiter Stangenschuss der Gäste! In der 65. Minute aber das 3:0 durch Alexander Panhofer. Ein super herausgespielter Treffer!“

