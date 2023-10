Sechs Treffer zwischen Sölden und Reichenau II

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 01:23

In einer dramatischen Partie trennen sich in der 10. Runde der Gebietsliga West SPG Sölden und SVG Reichenau II mit 3:3. Der Schaden für Tabellenführer Reichenau hält sich aber im Grenzen, denn im Spitzenspiel der Verfolger Seefeld und Vils gibt es mit einer Nullnummer auch eine Punkteteilung. Inzing ist damit sozusagen der Gewinner der Runde. Mit einem 2:0 gegen den FC Tarrenz geht es einen Platz nach oben auf Tabellenplatz drei – nur mehr drei Punkte hinter Vils.

Trauern schon etwas dem Sieg hinterher!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Am Sonntag waren wir in Sölden zu Gast, und Ziel war es, Punkte aus dem Ötztal zu entführen!

Dass es in Sölden nicht leicht werden würden, wussten wir, denn die kleinen Plätze liegen unserm Spielstil nicht so, aber das sollte keine Ausrede sein, um hier nichts mitzunehmen! Von Beginn an taten wir uns gegen sehr tief stehende Ötztaler ehr schwer, mittel zu finden. Die Vorgaben wurden teils auch nicht umgesetzt, und so kamen die Gastgeber mit langen Bällen immer gefährlich vor unser Gehäuse! So auch in Minute 9, unsere Abwehr war wohl noch in der Kabine, denn bei beiden Abwehrspielen fehlte die Kommunikation, als ein tiefer Diagonalball den Söldner Nevio Reinstadler in den Lauf gespielt wurde und der eiskalt verwertete. Immer wieder kamen diese tiefen Bälle, mit denen wir phasenweise Probleme hatten. Nach gut 20 Minuten aber waren wir im Spiel und konnten uns die ein oder andere Chance erspielen, belohnten uns aber noch nicht. Anders aber die Gastgeber. Nach einer Ecke wurde am zweiten Pfosten ein Spieler komplett vergessen und David Holzknecht köpfte unbedrängt zur 2:0 Führung ein! Das war aber so etwas wie der Wachmacher, denn nur zwei Minuten später verkürzte Mario Bosnjak, nach einem idealen Zuspiel von rechts auf 2:1. Genau mit dem Pausenpfiff aber der Schocker. Nach einem abgefälschten Freistoß aus gut 25 Metern zappelte das Leder zum 3:1 für die SPG abermals im Netz, Torschütze Marcel Gstrein!

In der Pause die richtigen Worte zu finden, ist oft sehr schwer, aber es scheint, als hätte die Mannschaft alles verstanden! Denn in Hälfte zwei kamen wir sehr gut aus der Kabine gleich mit ersten Offensivaktion, holte Kristian Primorac einen Elfmeter raus, welchen Pascal Nagler in Minute 47. eiskalt verwertete. Dann war eine sehr starke Phase von uns, und wir konnten uns einige Chancen herausspielen, aber noch nicht nutzen! Die gelb-rote Karte für den SPG Sölden Spieler Lukas Fiegl, kam uns dann auch entgegen, und wir konnten durch Mert Asik in der Minute 64. ausgleichen. Auch zu Zehnt blieben aber die Gastgeber durch Konter stets gefährlich, konnten aber nichts draus machen! Die beste Chance auf den Sieg hatten dann wir, als David Mitterer halblinks allein vor dem Keeper steht, aber diesen leider anschießt. So blieb es bis zum Ende beim 3:3.

Sicherlich trauern wir dem Sieg hinterher, aber wir bleiben weiter zwei Punkte vor Vils an der Tabellenspitze und nehmen nach einem 3:1 Rückstand bei starken Gastgebern aus Sölden einen Punkt mit! Moralisch sehr wichtig und auch für das Selbstvertrauen ein wichtiger Punkt! Nächste Woche kommt am Sonntag die SPG Pitztal, bis dorthin werden wir uns unter der Woche top vorbereiten und dann wieder voll angreifen!“

