Vils verliert nach Niederlage in Tarrenz Tabellenführung – Punkteteilung zwischen Inzing und der SPG Rietz/Stams!

Nach der 15. Runde der Gebietsliga West steht Reichenau II an der Tabellenspitze! Reichenau bezwingt auswärts Rinn/Tulfes mit 2:0 und dem FC Tarrenz gelingt mit einem 2:1 Erfolg gegen den FC Vils die Sensation der Runde. SU Inzing kann von der Niederlage des Tabellenführers nicht voll profitieren. Gegen die SPG Rietz/Stams reicht es nur zu einem 2:2.

Unglaublicher Treffer von Tobias Kranebitter für Rietz/Stams in Inzing!

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Starker Gegenwind in der ersten Hälfte, es war schwer, ein gutes Kombinationsspiel aufziehen. Meine Mannschaft hat immer wieder Nadelstiche gesetzt, obwohl Inzing mit dem starken Wind im Rücken leichte Vorteile hatte. Im Laufe der ersten Hälfte wurden wir immer gefährlicher und haben dann auch nach zwei Topchancen das verdiente 1:0 durch einen tollen Pass von Edin Ejup zu Andi Tinkl, dem ein sehr gefühlvoller Heber über den Torhüter zum 0:1 gelang, erzielt.

Nach mehreren guten Chancen von uns in der zweiten Hälfte ein traumhaftes Tor durch Tobias Kranebitter, der den Ball aus der eigenen Hälfte über den Torwart genau ins rechte Kreuzeck zimmerte. Im Anschluss hatten wir drei bis vier Topchancen, um das Spiel klar zu entscheiden. Wir verloren aber durch Leichtsinn das sehr gute Defensivverhalten von davor. Mit einer schönen Kombination machte Inzing das 1:2 durch Thomas Jud und danach wollte der Ball nicht mehr ins Inzinger Tor. Zweimal standen wir alleine vor dem Torwart, der sehr gut parierte. Das 2:2 entsandt durch einen eklatanten Abwehrfehler, dem zuvor ein Freistoß voranging, der fünfzehn Meter weiter vorne schnell abgespielt wurde, als das Foul begangen wurde.

In der Folge konnten wir wieder tolle Chancen herausspielen, aber nicht verwerten. Leider hat der sehr gute Schiedsrichter Johannes Härting in der Nachspielzeit auf seinen komplett überforderten Assistenten geachtet und uns eine Chance wegen Abseits abgepfiffen, obwohl unser Andreas Tinkl etwa fünf bis sieben Meter aus der eigenen Hälfte alleine auf das Tor gelaufen ist. Sehr schade, aber wer weiß, ob es ein Tor gewesen wäre. Kein Vorwurf an den Schiri, denn wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen!

Fazit: schweres Spiel gegen den Tabellendritten mit einigen Chancen für Inzing, aber einem unglaublichen Großchancenplus für uns, das sich hoffentlich in den nächsten Spielen dann auch in Siegen widerspiegelt!“

Tarrenz bezwingt mit unbändigem Siegeswillen Leader Vils

Benjamin Köll, Trainer FC Tarrenz: „Gegen den Tabellenführer war meine Mannschaft sehr gut eingestellt. Eine echte Willensleistung meiner Elf, die schon sehr schnell nach sechs Minuten mit 0.1 durch Manuel Hummel in Rückstand geriet. Fünf Minuten später eine sehr schnelle Aktion mit Doppelpass und das 1:1 durch Kevin Lisowski. In der 67. Minute ein Strafstoß für meine Mannschaft, den Thomas Waibl zum 2:1 verwertet. Im Finish gewaltiger Druck der Gäste und Glück für uns bei einem Kopfball an die Querlatte nach Freistoß. Es hat alles gepasst heute! Die Einstellung, der Siegeswille und auch die Zuschauer haben unsere Mannschaft toll unterstützt!“

