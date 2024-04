Reichenau II übernimmt nach Sieg gegen Rinn/Tulfes die Tabellenführung!

Details Montag, 01. April 2024 10:28

Am Karsamstag begrüßte SPG Rinn/Tulfes die Kicker der SVG Reicehnau II. Da Vils in Tarrenz sensationell 1:2 unterlag, konnte Reichenau II mit einem 2:0 Erfolg gegen die SPG Rinn/Tulfes die Tabellenführung in der Gebietsliga West übernehmen.

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Uns erwartete am Karsamstag das schwere Auswärtsmatch gegen die SPG Rinn/Tulfes. Auf dem sehr stumpfen und holprigen engen Platz hatten wir zu Beginn einige Probleme mit unserem Passspiel, und die Gastgeber hatten hier die Überhand. Zu viele Fehler im Spielaufbau, ungenaue Pässe, keine Entschlossenheit, dass das Fazit der ersten 20 Minuten. Dann wurde es langsam besser, und wir fanden besser ins Spiel und kamen auch zu Chancen. Die SPG kam aber bis dato auch nicht unbedingt gefährlich vor unser Gehäuse. Einige Eckbälle gab es für die SPG, welche wir aber alle ohne Probleme wegverteidigen konnten.

In Minute 34 dann ein super Diagonalball aus der eigenen Hälfte von Kris Primorac‘ auf Matteo Buratti, der mit idealer Ballannahme - nimmt das 1:1 gegen den SPG-Verteidiger und wird im Strafraum gelegt. Schiri Bozkurt pfeift und zeigt auf den Punkt. Pascal Nagler ließ vom 11er Punkt dem SPG Keeper keine Chance und stellte auf 0:1. Bis zur Pause dann ein ausgeglichenes Spiel.

In die zweite Hälfte startete dann Rinn/Tulfes besser erzeugte viel Druck und sie kamen ein oder zweimal gefährlich vor das Gehäuse. Aber Gott sei Dank fehlte dem Topscorer Nummer zwei der Liga, Max Unterlechner heute die Präzession im Abschluss. In der Folge hatten wir uns dann wieder gefangen und es und wurde wieder ein ausgeglichenes Spiel. In Minute 72 dann ein Freistoß aus halbrechter Position, Florian Konrad bringt den Ball ins Zentrum, wo Jeremy Kagoro völlig alleinstehend zum 2:0 einköpfen konnte. Rinn warf in der Schlussphase alles nach vorne, und so ergaben sich einige gute Konterchancen für uns, welche wir aber leider sehr leichtfertig liegen gelassen haben. Die Torchancen der SPG waren überschaubar, viel haben wir nicht zu gelassen und wenn war da ja noch unser Schlussmann Lukas Wertschnig. So endete die Partie nach 90 +4 Minuten mit 0:2!"

Auch wenn wir heute nicht unseren besten Tag hatten, konnten wir die 3 Punkte aus Rinn/Tulfes mitnehmen und stehen aktuell wieder ganz oben in der Tabelle. Das stärkt unser Selbstvertrauen vor dem nächsten Heimspiel gegen die SU Inzing. Bis dahin werden wir uns unter Woche gut vorbereiten und weiter hart arbeiten, um ein großartiges Spiel abzuliefern! Riesenlob an mein Team für die drei wichtigen Punkte! Pauschallob an meine Jungs!“

SPG Rinn/Tulfes muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Gastgebers derzeit nicht. In der Verteidigung von SPG Rinn/Tulfes stimmt es ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SPG Rinn/Tulfes musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG Rinn/Tulfes insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nachdem SVG Reichenau 1b hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Reichen.1b weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Bei SVG Reichenau 1b greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 18 Gegentoren stellt Reichen.1b die beste Defensive der Gebietsliga West. Die Saisonbilanz von SVG Reichenau 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte Reichen.1b lediglich zwei Niederlagen ein.

Mit insgesamt 33 Zählern befindet sich SVG Reichenau 1b voll in der Spur. Die Formkurve von SPG Rinn/Tulfes dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für SPG Rinn/Tulfes ist SPG Pitztal (Samstag, 17:30 Uhr). Reichen.1b misst sich am selben Tag mit SU Inzing (17:00 Uhr).

Gebietsliga West: SPG Rinn/Tulfes – SVG Reichenau 1b, 0:2 (0:1)

72 Jeremy Kagoro 0:2

34 Pascal Nagler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.