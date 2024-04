Sölden mit goldenen Dreier in Fritzens – Rietz/Stams setzt sich mit Sieg in Mieming vom Tabellenende ab

Details Sonntag, 14. April 2024 01:31

Ganz bittere 17. Runde für den Tabellenletzten der Gebietsliga West, dem SV Fritzens. Fritzens verliert den Thriller gegen die SPG Sölden mit 3:4 und die SPG Rietz/Stams siegt in Mieming mit 3:1. Damit fehlen nun Fritzens fünf Punkte auf den rettenden Platz!

Rietz/Stams holt sich Dreier in Mieming

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Wir waren von Beginn an hellwach und haben mit der ersten guten Aktion das 1:0 gemacht. Patrick Falkner schließt souverän ins linke Eck ab. Nachdem der Gegner nicht wirklich gut ins Spiel kam, konnten wir mit unserem guten Stellungsspiel das Spiel sicher gestalten und auch abermals durch Falkner nach guter Vorarbeit durch Tinkl das verdiente 2:0 machen. In weiter Folge hatten wir bis auf einige schwere Abspielfehler in den letzten fünf Minuten vor der Pause das Spiel recht gut im Griff.

Die zweite Hälfte begann mit einem Stromausfall und Mieming versuchte nochmals mit einem sehr offensiven Auftreten das Spiel zu drehen, aber meine Mannschaft hat nicht wirklich viel anbrennen lassen. Dominic Grutsch schoss in def 64. Minute dann aus etwa sechzehn Metern schön ins lange Eck das 3:0. Damit war das Spiel eigentlich entschieden, obwohl Mieming aus einem Eckball noch den Anschlusstreffer durch Matteo Wurm erzielt hatte. Mein Team hat sich endlich für den immensen Aufwand der letzten Wochen verdientermaßen belohnt und brachte das Spiel ohne Probleme nach Hause.

Fazit: Ein verdienter Derbysieger in einem fairen Spiel mit vielen glücklichen Spielern aufseiten der SPG Rietz/Stams!“

Sölden mit drei Treffern in zehn Minuten in Fritzens

Bernhard Mittermair, Trainer SPG Sölden: „Ein Sechs-Punkte -Spiel mit einer extrem jungen Mannschaft der SPG. Sehr spannender Spielverlauf in einem extrem wichtigen Spiel für Tabelle und Moral. Fritzens ging in der 35. Minute durch Daniel Jäger mit 1:0 in Führung. Ein toller Treffer von Lukas Fiegl zum 1:1. Das 2:1 für Fritzens durch Rene Schwaninger fiel aus meiner Sicht nach klarer Abseitsposition. Extrem motiviert ging meine Mannschaft in die zweite Halbzeit und zeigt grandiose zehn Minuten. Das 2:2 in der 46. Minute durch Christof Gstrein, das 3:2 durch Matthias Elzenbaumer in der 53. Minute. Drei Minuten später das 4:2 abermals durch Gstrein. Alle Treffer super herausgespielt. Fünf Minuten vor Schluss nach einem Tormannfehler ein Gestocher und Fritzens kommt durch Paul Junker auf 3:4 heran. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können und war grundsätzlich verdient. Einmal war der Ball ganz klar hinter der Linie, aber es wurde kein Treffer gegeben. Ganz große Freude über diesen Sieg bei der SPG!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.