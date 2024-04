Michael Kerschbaum und Miroslav Rikanovic analysieren Rietz/Stams gegen Axams/Grinzens

Details Montag, 22. April 2024 13:01

Die SPG Rietz/Stams hat in der 18. Runde der Gebietsliga West das Heimspiel gegen die SPG Axams/Grinzens mit 2:4 verloren. Das Spiel von Vils gegen Fritzens wird am 1. Mai nachgetragen, eine Chance für Fritzens als Tabellenletzten näher an Rietz/Stams heranzukommen. Nachdem Vils nicht antreten konnte, hat Leader Reichenau II mit einem knappen 3:2 gegen Mieminger Plateau die Tabellenführung auf sieben Zähler ausgebaut.

Axams/Grinzens steigert Leistung gegenüber den letzten Partien markant!

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Kurz und bündig. Ein sehr, sehr fehlerhaftes Spiel der Heimmannschaft mit drei mehr oder weniger selbst geschossen Gegentoren. Heute war die gesamte Mannschaft leider nicht in der Lage, unsere Normalform auf dem Platz zu bringen. Gratulation an Axams/Grinzens zum verdienten Sieg. Sie hatten leider nur unsere Fehler abwarten und auch auszunutzen müssen! Unsere Treffer erzielten Patrick Falkner in der 21. Minute zur 1:0 Führung und das 2:4 fiel in der 76. Minute durch Edin Ejup.“

Miroslav Rikanovic, Trainer SPG Axams/Grinzens: „Voll verdienter Sieg von meiner Mannschaft. Tolle Leistung und Steigerung gegenüber den letzten beiden Spielen. Ausgenommen die ersten fünf Minute in der zweiten Hälfte, als die Heimelf eine gute Chance auf das 2:2 hatte. Ansonsten hatten wir fast die ganze Zeit die Kontrolle über unser Spiel gehabt. Wir haben durch Marco Oberschmied, Alexander Fagschlunger und Jakob Haller drei schöne Tore erzielt, ein Treffer wurde offiziell als Eigentor gewertet. Nach der Führung schlau gekontert und noch einige Chancen liegen gelassen. Ein großes Lob auch für die Leistung in der Defensive!“

