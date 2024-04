Leader Reichenau II dreht gegen Mieminger Plateau 0:2-Rückstand in zehn Minuten!

Details Dienstag, 23. April 2024 00:17

Für den Tabellenführer der Gebietsliga West SVG Reichenau II gab es in der ersten Hälfte der Partie der 18. Runde ein böses Erwachen. 0:2 zur Pause gegen die SPG Mieminger Plateau. Aber das junge Team von Reichenau zeigt Moral und dreht die Partie. 3:2 für Reichenau nach neunzig Minuten und damit weiterhin sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Vils bei einem Spie mehr.

Reichenau dreht in Hälfte zwei gewaltig auf!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Mein Team agierte von Beginn an sehr engagiert, hatte auch viel Ballbesitz, und versuchte mit Druck und Pressing die Gäste unter Druck zu setzen. Gegen das aber sehr kompakt und defensiv agierende 5-3-2 fanden wir aber selten den Weg durch die Abwehr. Zwei- bis dreimal kamen wir über die Seite durch, und dann wurde es auch gefährlich, aber der letzte Pass kam nicht so richtig! So waren wir zwar überlegener, konnten dies aber nicht in gefährliche Situationen ummünzen, und die Gäste kamen immer wieder mit gefährlichen Kontersituationen vor unser Tor. So auch in der 18. Minute, als nach einem Einwurf in der Hälfte der Gäste die Zuordnung nicht passte. Das Zuspiel auf Paul Jäger auf ihrer rechten Außenbahn konnten wir nicht unterbinden, und dessen Zuspiel in den Laufweg von Simon Waldauer war ideal, und dieser lies unseren Keeper keine Chance. Aus dem Nichts das 0:1. Dann gab es für uns immer wieder Möglichkeiten durch Freistöße aus dem Halbfeld, völlig im Zweiminutentakt, konnten aber diese auch nicht gefährlich abschließen. Gewohntes Bild dann bis zur 45. Minute, wir hatten Ballbesitz die Gäste attackierten ab der Mittellinie. Dann die Minute 45. Foulspiel an Vale Ertl, dieses wurde aber nicht geahndet, dessen Handspiel am Boden liegend aber sehr wohl, die Gäste spielten den Freistoß schnell in die Tiefe auf Luca Zotz, dieser nur begleitet Richtung Tor laufend, versenkte die Kugel auch etwas spitzen Winkel zum 0:2. Dann die dritte Minute der Nachspielzeit, Halbfeldfreistoß aus halbrechter Position, Kris Primorac‘ bringt den Ball ins Zentrum, der am zweiten Pfosten einlaufende Matteo Buratti wird zu Boden gedrückt, aber der Elfmeterpfiff bleibt aus! Schade, dass es keinen Videobeweis gibt, denn das Foul ist klar erkennbar gewesen!

Mit dem 0:2 ging es in die Pause! Kurze, sachliche und auch mental-physische Ansprache zur Halbzeit, eine Umstellung zur Halbzeit und auf ging es zur Aufholjagd! Mit dem Willen, das Spiel zumindest auszugleichen, gingen die Burschen in die 2. Hälfte! Gleich zu Beginn in Minute 46 eine Dreifachchance, aber es war immer ein Fuß eines Mieminger im Weg. Ab Minute 55 dann die stärkste Phase meiner jungen Elf. Langer Ball von Asik auf Buratti, der kann gegen den Keeper noch die Ecke rausholen. Buratti macht die Ecke selbst und serviert punktgenau auf unseren Topscorer Alex März, der sein zwölftes Saisontor feiern konnte. Nur eine Minute später Elferalarm – Kris Primorac geht in den Strafraum und wird regelrecht umgeräumt, der Pfiff des Unparteiischen aber bleib wieder aus! In der Minute 49 dann ein raffinierter Freistoß von Flo Konrad aus halbrechter Position, etwa Höhe 16er. Der Ball kommt scharf aufsitzend vor das Tor, wo Tim Kohler mit seiner Fußspitze den Ball die entscheidende Richtung mitgibt. Tor zum 2:2 Ausgleich! Dem aber nicht genug. In Minute 55 dann ein Freistoß in der Hälfte der Gäste, etwa zehn Meter von der Mittellinie entfernt. Mert Asik bringt diesen ins Zentrum, die Abwehr klärt den Ball per Kopf. Der Rebound landet wieder bei Asik, der den Ball kurz mitnimmt und via Dropkick aus gut 28 Meter mit links ins Kreuzeck zimmert! Der Jubel kannte keine Grenzen mehr! In zehn Minuten das Spiel gedreht mit Willen und die größte Stärke meines Teams, Mentalität und Charakter! Mieming wurde dann etwas offensiver, aber mit Ballbesitzphasen bis zum Ende der Partie, kontrollierten wir das Spiel bis zum Schlusspfiff!

Auch wenn die erste Hälfte nicht nach meinem Wunsch verlief, muss ich meinem jungen Team (20,4 Jahre) für die gezeigte Leistung in der zweiten Hälfte ein Riesenkompliment aussprechen! Noch einmal so zurückzukommen und das Spiel in zehn Minuten zu drehen – Chapeau!! Nun werden wir uns auf das schwere Auswärtsmatch gegen die SPG Axams/Grinzens vorbereiten, welches schon am Freitag, dem 26.4.24, in Axams stattfinden wird!“

