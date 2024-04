Seefeld dominiert über achtzig Minuten Partie in Tarrenz – Pitztal siegt in Mieming

Details Samstag, 27. April 2024 00:55

Auftakt zur 19. Runde der Gebietsliga West am 26. April 2024. Tabellenführer Reichenau II muss bei der SPG Axams/Grinzens mit einem 1:1 einen kleinen Dämpfer einstecken. Vils hat nun am 28.4. gegen Sölden und im Nachtrag am 1. Mai gegen Fritzens die Chance, mit zwei Siegen bis auf zwei Punkte an Reichenau heranzukommen. Siege gab es auch für den FC Seefelder Plateau mit einem 3:1 in Tarrenz und für Pitztal mit einem 2:1 bei der SPG Mieminger Plateau.

Starke Vorstellung von Seefeld in Tarrenz

Himmet Erdogan, Trainer FC Seefelder Plateau: „Bis auf die ersten zehn Minuten waren wir in diesem Spiel die bessere Mannschaft. Eigentlich hätten wir höher gewinnen müssen als mit 3:1. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, Kompliment an die gesamte Mannschaft. In der 18. Minute die Führung durch Martin Kleinhans, das 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff durch Miroslav Mirossay. In der 77. Minute das 3:0 durch Marius Mittich. Der Gegentreffer in der 88. Minute durch Mathias Schöpf entsprang einem Fehler unseres Goalies. Ansonsten hatte Tarrenz eigentlich keine konkrete Möglichkeit auf einen Treffer. Ganz stark, dass die Mannschaft auch unter Druck so eine Vorstellung zeigen konnte!“

Pitztal gewinnt Mittelfeldduell am Sportplatz Mieming

Simon Horn, Trainer SPG Pitztal: „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen und haben sehr schönen Fußball gezeigt. Das 1:0 durch Daniel Krabichler in der 21. Minute und das 2:0 durch Noah Streng in der 30. Minute und später ein Sitzer zum 3:0, der vergeben wurde. In Hälfte zwei haben wir weniger investiert, obwohl das in der Halbzeit angesprochen wurde. Nach sechs Minuten ein Kommunikationsfehler und der Anschlusstreffer von Mieming durch Simon Waldauer. Natürlich war dann die zweite Halbzeit hektischer. Die Heimelf versuchte es über Standards, die durchaus gefährlich waren. Allerdings hatten wir über Konter auch einige Chancen auf das 3:1. Es ist aber dann am Ende beim 2:1 geblieben, aus meiner Sicht ein verdienter Dreier.“

