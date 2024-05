Reichenau II verliert den Schlager in Vils knapp – Rietz/Stams bezwingt Sölden

Details Montag, 13. Mai 2024 22:04

Nach der 21. Runde der Gebietsliga West ist der Kampf um den Titel so richtig heiß geworden. Im absoluten Spitzenspiel konnte sich der FC Vils gegen Leader SVG Reichenau II knapp mit 1:0 durchsetzen und liegt nur mehr zwei Zähler hinter der SVG. Die Nummer drei, Inzing wird nach dem 1:1 gegen Rinn/Tulfes wohl nicht mehr nach dem Aufstieg greifen können. Fünf Spiele vor Schluss fehlen bereits neun Punkte auf Vils. Extrem wichtige Punkte macht die SPG Rietz/Stams im Kampf gegen den Abstieg mit einem 3:0 gegen die SPG Sölden. Der Tabellenletzte SV Fritzens darf nach dem 4:3 gegen Pitztal wieder hoffen. Nur drei Punkte trennen Fritzens nun vom rettenden vorletzten Tabellenplatz.

Duell auf Augenhöhe zwischen Vils und Reichenau II

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Rund 200 bis 250 Zuschauer in Vils wurden, glaube ich, beim Spitzenspiel Zweiter gegen Erster nicht enttäuscht und kamen trotz nur eines Treffers auf ihre Kosten.

Unser Ziel war es, einen Punkt aus Vils zu entführen, leider gingen wir aber dieses Wochenende leer aus. Sehr gut eingestellt gingen wir in die Partie, welche ab Minute eins wirklich das hielt, was sie versprach. Sehr viele Torraumszenen, gute Möglichkeiten auf beiden Seiten und ein schnelles und ansehnliches Spiel. Vils ging dann durch Simon Beiholder in Minute 37 in Führung. Im Spielaufbau meiner Mannschaft wurden hier zwei Fehler begangen, die Vils dann gleich eiskalt bestrafte. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause.

Beide Teams kamen wieder druckvoll auf dem Rasen zurück, Vils etwas stärker in den ersten zehn bis fünfzehn Minuten der zweiten Hälfte, konnten aber ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. So wurde es wieder eine ausgeglichene Partie, wo uns am Ende die Raffinesse und Cleverness gefehlt hat, das 1:1 zu erzielen. So blieb es nach 90 spannenden Minuten beim 1:0 für den Gastgeber aus Vils. Ich muss dennoch meiner Mannschaft ein Lob für die Leistung aussprechen, denn wir haben wieder guten Fußball gezeigt und die Formkurve passt. Nun müssen wir uns auf die beiden Heimspiele Rietz (26.5.) und Sölden (29.5) konzentrieren, um hier wieder die vollen Punkte anzuschreiben, dann schauen wir weiter!“

Youngster Marian Weizenberger mit Doppelpack für Rietz/Stams gegen Sölden

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Wir hatten das Spiel von Anfang an mit sehr guten und ruhigen Spielaufbau im Griff - haben aber leider den letzten Pass nicht gut gespielt bzw. waren schlampig ab etwa zwanzig Metern vor dem gegnerischen Tor. Das 1:0 ist dann eher zufällig nach einer guten Aktion über rechts nach einem Flankenschuss vom Verteidiger ins eigene Tor gegangen. Dann hatten wir noch zwei bis drei Chancen, aber unser Torwart hat auch einmal sehr gut im 1:1 reagiert. In der zweiten Hälfte war Sölden dann etwas mutiger und drängte uns etwa zwanzig Minuten ihr Spiel auf, wobei wir aber relativ gut verteidigen konnten.

Nachdem einige Spieler meiner Truppe dann durch ihr immenses Laufpensum müde wurden, haben wir unsere jungen Wilddogs eingewechselt und diese haben nochmals frischen Wind gebracht. Die Belohnung waren zwei Tore durch unseren 16-jährigen Marian Welzenberger - der zwei schöne Tore nach Vorarbeit unseres routinierten Falkner Patrick, der in beiden Situationen sehr uneigennützig den Ball auflegte, relativ cool und übersichtlich abschloss.

Fazit: verdienter Sieg über neunzig Minuten gegen einen Gegner der schon auch seine Chancen hatte, aber im gesamten Spiel waren wir dann doch etwas reifer und wir schossen die Tore auch zu sehr guten Zeitpunkten, obwohl mein Team auch sehr viel vernebelte!“

