Reichenau II holt sich mit Remis in Paznaun den Titel – Fritzens muss absteigen - Rietz/Stams Derbysieger in Oberhofen

Schon vor der letzten Runde in der Gebietsliga West war klar, dass SVG Reichenau II und der FC Vils in die Landesliga aufsteigen werden. Vakant war noch der Titel, wobei sowohl Reichenau als auch Vils auswärts antreten mussten. Zur Pause stand es zwischen Paznaun und Reichenau 1:1, Vils lag in Tulfes 1:3 zurück. Im Fernduell konnte es Vils dann nicht mehr wirklich spannend machen. 1:3 am Ende die Niederlage, Reichenau II sichert sich mit einem 1:1 den Titel. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol gratuliert dem Meister und dem Vizemeister und Aufsteiger herzlich. Wesentlich dramatischer der Kampf gegen den Abstieg. Sölden kann sich in letzter Sekunde mit einem 3:2- Erfolg gegen Mieminger Plateau retten, Fritzens verliert in Inzing 0:2 und muss eine Etage tiefer.

Reichenau mit Blick nach Tulfes und ein Punkt hat am Ende gegen Paznaun zum Titel gereicht!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Zum Showdown in der letzten Runde um den Meistertitel, mussten wir zu einem schweren Auswärtsspiel in Paznaun. Am Kunstrasen in See erwartete uns eine harte Aufgabe. Unser direkter Gegner um den Titel, der FC Vils, gastierte bei der SPG Rinn/Tulfes.

Um 18.00 Uhr startete die Partie, und wie erwartet, agierte der FC Paznaun sehr aggressiv in den Zweikämpfen, und spielte stets lange Bälle auf die beiden Spitzen Kathrein und Schmid. Wir konnten auch hier auf dem kleinen Platz in See i. P. unser schnelles Direktspiel nicht aufziehen, den es ware immer gleich 2,3 Paznauner auf dem Ballführenden drauf. Erster Aufreger in der Partie in der 24. Minute, als der Trainer der Gastgeber Mario Spiess, mit Gelb-Rot wegen wiederholter Kritik vom Platz flog. 5 Minuten später dann die Führung für die Gastgeber aus Paznaun. Kathrein zieht eine Ecke lang zu Zangerl, der den Ball mit Volley nimmt und mit dem aus meiner Sicht Tor der Saison zum 1:0 trifft. In Minute 39. Dann aber der Ausgleich, Halil Demir, erobert in der eigenen Hälfte den Ball, nimmt sich ein Herz und marschiert durch das ganze Feld, auch die Abwehr der Paznauner war ziemlich überrascht über den Energieanfall, den sie ließen ihn ungehindert in den 16er marschieren, wo er eiskalt am Keeper einschoss! Das war dann auch der Pausenstand in dieser Partie!

Keiner meiner Spieler wusste zu diesem Zeitpunkt, dass uns dieser Punkt reichen würde, denn der FC Vils lag zur Halbzeit in Rinn mit 2:1 zurück. So war die Devise für die 2. Spielhälfte mutiger und aggressiver zu agieren. Wir kamen in der 2. Hälfte besser in die Partie, vermutlich hatten die ersten 45 Minuten bei den Gastgebern sehr viel Körner gekostet, denn sie waren weniger aggressiv, nicht mehr so spritzig und attackierten nicht mehr so früh! So kamen beide Teams zu einigen guten Chancen. Die dickste Chance auf den Führungstreffer hatten wir 2x durch Jeremy Kagoro, dessen beide Kopfbälle der Paznauner Keeper super parierte, und auch zwei super gespielte Konter, konnte der Keeper zunichte machen! So blieb es nach 90 Minuten beim 1:1, was uns aber reichte, um den Meister der Gebietsliga West zu fixieren, den der FC Vils verlor am Ende in Rinn gegen die dortige SPG mit 3:1.

Dann kannte der Jubel keine Grenzen mehr! Eine wahnsinnig geile Saison meiner Burschen geht mit dem Titel zu Ende! Ich bin megastolz auf das was die Jungs heuer geleistet haben, denn ich denke, dass mit unserer jungen Truppe niemand gerechnet hat das wir um den Titel mitspielen! Gratulation an das gesamte Team! Jetzt heißt es mal vierzehn Tage Urlaub und dann starten wir in die Mission Landesliga!“

Rietz/Stams gewinnt spannendes Derby in Oberhofen

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Ritz/Stams: „Oberhofen hat uns in der ersten Halbzeit mit ihrer sehr aggressiven Spielweise die Schneid abgekauft und durch einen individuellen Fehler in unserer Verteidigung (wie auch in den letzten Wochen sehr oft) waren wir wieder 0:1 im Rückstand. Obwohl wir nicht wirklich gut ins Spiel kamen schossen meine Mannen durch Falkner das 1:1. Aber leider war die Freude nur von kurzer Dauer, weil Oberhofen aus meiner Sicht durch ein klares Abseitstor noch vor der Pause das eigentlich verdiente 2:1 schoss.

Nach Wiederbeginn war unser Spiel zielstrebiger und auch Derby entsprechend endlich aggressiver. Nach fünfzehn Minuten Anlaufzeit war es abermals unser „Falke“ der das 2:2 machte. Oberhofen schwächte sich dann mit einer sehr dubiosen Gelb/ Roten Karte und war für kurze Zeit unkonzentriert. Da war es dann wieder unser Mann des Spiels Patrick Falkner, der nach einer Abwehraktion des Torwarts sehr schnell reagierte und den Abpraller zum 2:3 einschob. In weitere Folge versuchte Oberhofen noch alles um den Ausgleich zu erzielen, aber mein Team wollte unbedingt als Derbysieger das Grün verlassen- was uns zum Glück auch gelang!

Fazit: ein Intensives Derby, das für die Zuschauer alles bot! Ich bin nach einem extrem positiven Frühjahr (3. in der Frühjahrstabelle und 7. Endrang nachdem wir mit 9 Punkten im Herbst eine sehr schwierige Ausgangsposition hatten) sehr zufrieden mit meinem Team obwohl wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben, um die nötige Stabilität zu bekommen um auch einmal ein Spiel von Beginn an selbst zu gestalten. Die Party war dann in der Oberhofer Kantine nicht von schlechten Eltern!“

