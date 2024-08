Hart erkämpfter Auftaktsieg von Rinn/Tulfes gegen Seefeld

Details Montag, 12. August 2024 13:34

Kein einziges Remis in der ersten Runde der Gebietsliga West 2024/25. Ganz oben in der Tabelle steht zunächst der FC Fliess nach einem 6:0 gegen Paznaun. Überraschend klar der 4:0 Erfolg von Tarrenz gegen Pitztal. Die weiteren Spiele eng, auch das 2:1 der SPG Rinn/Tulfes gegen den FC Seefelder Plateau.

Blitzstart für die Hausherren

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Spielminute gelang der SPG Rinn/Tulfes der Führungstreffer. Marcel Föger nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des FC Seefelder Plateau aus und brachte den Ball im Netz unter. Dieser frühe Treffer setzte ein klares Zeichen und verlieh den Gastgebern sofort Selbstvertrauen.

In den folgenden Minuten versuchte der FC Seefelder Plateau, sich von diesem Schock zu erholen und selbst offensive Akzente zu setzen. Die Abwehr der SPG Rinn/Tulfes stand jedoch sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Die Gäste zeigten sich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch die präzise Defensivarbeit der Heimmannschaft verhinderte gefährliche Torabschlüsse.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Mit dem Stand von 1:0 für die SPG Rinn/Tulfes ging es in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, wobei beide Mannschaften weiterhin um jeden Ball kämpften. In der 71. Minute war es dann wieder die SPG Rinn/Tulfes, die jubeln durfte. Max Unterlechner erzielte das 2:0 und brachte sein Team in eine komfortable Position. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance.

Doch der FC Seefelder Plateau gab sich nicht auf und erhöhte den Druck auf die Abwehr der SPG Rinn/Tulfes. In der 88. Minute gelang schließlich Miroslav Mirossay der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser späte Treffer sorgte nochmals für Spannung in den letzten Minuten der Partie.

Die SPG Rinn/Tulfes verteidigte jedoch geschickt und ließ keine weiteren Chancen mehr zu. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand der knappe, aber verdiente 2:1-Sieg fest. Die Gastgeber sicherten sich somit wichtige Punkte zum Auftakt der neuen Saison, während der FC Seefelder Plateau trotz einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen das Spielfeld verließ.

Andreas Pinzger, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft sehr gut gespielt, da hätten wir klarer führen müssen. Unser 2:0 wurde wegen Abseits aberkannt, aus meiner Sicht war der Treffer regulär. Die Schirileistung zu unserem Nachteil nicht die beste. In der zweiten Hälfte ist es nicht mehr so gut gelaufen. Meine Auswechslungen haben nicht so gefruchtet wie geplant. Seefeld stärker. Das 2:0 durch Max Unterlechner aber eiskalt, Anschlusstreffer der Gäste erst in Minute 88. Beim 2:1 blieb es dann aber auch!“

Gebietsliga West: SPG Rinn/Tulfes : Seefelder Pl. - 2:1 (1:0)

88 Miroslav Mirossay 2:1

71 Max Unterlechner 2:0

2 Marcel Föger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.