Heißer Fight zwischen Imst II und Tarrenz

Der FC Tarrenz konnte die erste Partie 2024/25 in der Gebietsliga West mit 4:0 gewinnen. Der SC Sparkasse Imst II unterlag auswärts gegen Wipptal mit 2:4. In der zweiten Runde gab es zum Auftakt ein sehr spannendes Duell zwischen Imst II und Tarrenz, das am Ende beiden mit einem 2:2 einen Punkt einbrachte.

Ein furioser Beginn

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute gelang SC Imst 1b der Führungstreffer durch Tobias Fleischmann. Fleischmann setzte sich gekonnt durch und brachte den Ball unhaltbar im Netz unter, was die Heimmannschaft früh in Front brachte. Doch die Antwort von FC Tarrenz ließ nicht lange auf sich warten. In der 23. Minute glich Joshua Harold für die Gäste aus, nachdem er sich in einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor der Imster durchsetzen konnte.

Der SC Imst 1b zeigte sich jedoch unbeeindruckt und ging in der 36. Minute erneut in Führung. Diesmal war es Jeremias Hammerle, der mit einem sehenswerten Treffer das 2:1 für die Hausherren erzielte. Hammerle nutzte eine Lücke in der Abwehr der Gäste und schoss den Ball präzise ins Tor. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

FC Tarrenz kämpft sich zurück

In der zweiten Hälfte entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften suchten ihre Chancen und es wurde um jeden Ball gekämpft. In der 63. Minute gelang es schließlich FC Tarrenz, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Mathias Schöpf traf nach einer gelungenen Kombination und sorgte damit für das 2:2.

Der Ausgleich verlieh den Gästen neuen Mut, und das Spiel wurde zunehmend hitziger. In der 74. Minute musste Maximilian Huber von SC Imst 1b nach einer gelb-roten Karte das Spielfeld verlassen, was die Gastgeber in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte FC Tarrenz diesen Vorteil jedoch nicht in ein weiteres Tor ummünzen.

In der Schlussphase zeigte sich, dass beide Teams nicht bereit waren, sich mit einem Unentschieden zufriedenzugeben. Es folgten hektische und spannende Minuten, in denen beide Mannschaften noch einmal alles in die Waagschale warfen. Doch weder SC Imst 1b noch FC Tarrenz gelang es, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter schließlich die Partie, die mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und lieferten den Zuschauern ein spannendes und intensives Fußballspiel. Die besten Spieler auf Seiten von SC Imst 1b waren Fleischmann und Dablander, während bei FC Tarrenz Schöpf und Hild herausstachen.

Gebietsliga West: SC Imst 1b : Tarrenz - 2:2 (2:1)

63 Mathias Schöpf 2:2

23 Joshua Harold 2:1

16 Jeremias Hammerle 1:1

8 Tobias Fleischmann 1:0

