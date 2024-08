Klare Dominanz: SPG Axams/Grinzens feiert 4:0-Auswärtssieg

Details Samstag, 17. August 2024 19:49

In einem Duell der Gebietsliga West zeigte die SPG Axams/Grinzens ihre Überlegenheit beim FC Seefelder Plateau und sicherte sich mit einem deutlichen 4:0-Sieg drei Punkte. Während die Seefelder trotz Heimvorteil nur wenig Gefahr ausstrahlten, glänzte die SPG durch effiziente Spielzüge und eiskalte Abschlüsse. Schon zur Halbzeit führten die Gäste mit 1:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit souverän aus.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit Ballbesitz für die SPG Axams/Grinzens, die sofort die Kontrolle übernahm. Bereits in der 9. Minute gelang den Gästen der Führungstreffer. Nach einem schnellen Angriff über die Seite und einem präzisen Pass in die Mitte vollendete Alex Fatschler eiskalt zum 0:1.

Die Heimischen bemühten sich, ins Spiel zu finden, und hatten einen kurzen Moment des Ballbesitzes, ohne jedoch gefährlich zu werden. Ihre erste nennenswerte Chance hatten sie in der 27. Minute, als ein Abschluss über das Tor ging. Insgesamt wirkte die Mannschaft aus Seefeld in der ersten Halbzeit nervös und unsicher.

Axams/Grinzens hingegen zeigte sich spielerisch stark und erarbeitete sich mehrere Chancen. In der 41. Minute verhinderte der Torwart der Hausherrem mit einer sensationellen Parade das mögliche 0:2. Zur Halbzeit blieb es beim 0:1.

Axams/Grinzens mit deutlicher Überlegenheit in der zweiten Halbzeit

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte die SPG Axams/Grinzens ihren dominanten Auftritt fort. In der 47. Minute gelang den Gästen durch Dimitri Gutwenger nach einer schönen Vorarbeit von Fabian Happ das 0:2. Dieser Treffer schien die Moral der Gastgeber endgültig zu brechen.

Der FC Seefelder Plateau versuchte zwar, schnell zu antworten, doch ihre Abschlüsse blieben harmlos. In der 54. Minute hatten sie eine weitere Gelegenheit, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Die Gäste nutzten ihre Chancen hingegen eiskalt aus. In der 60. Minute erhöhte Lukas Gspan auf 0:3, nachdem er den Ball stark eroberte und nach einem Doppelpass sowie einer Parade des Torwarts den zweiten Versuch in die Maschen watschte.

Auch in der Folgezeit blieb die SPG Axams/Grinzens das spielbestimmende Team. Die Seefelder konnten in der 69. Minute nur durch einen Pfostenschuss für etwas Aufregung sorgen, doch der zweite Versuch ging klar über das Tor. Die Gäste hatten das Spiel weiterhin im Griff und ließen keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

In der 89. Minute setzte Brandon Cohen den Schlusspunkt mit dem 0:4, nachdem die Abwehr der Seefelder einen langen Ball unterlief und er cool vor dem Torwart blieb. Kurz danach wurde die Partie nach einer Minute Nachspielzeit beendet, und die SPG Axams/Grinzens konnte einen souveränen 4:0-Sieg feiern.

