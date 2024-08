Doppelpack von Thomas Schmid für Paznaun gegen Wipptal

Details Montag, 19. August 2024 16:01

Im zweiten Spiel der Gebietsliga West (TIR) zeigte der FC Paznaun eine beeindruckende Leistung und besiegte den Absteiger aus der Landesliga, den FC Wipptal, mit einem überzeugenden 4:1. Das Spiel, das bei traumhaftem Wetter in Galtür stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und einige sehenswerte Tore. Besonders hervorzuheben ist Thomas Schmid, der mit einem Doppelpack maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Führungstreffer und Ausgleich

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass der FC Paznaun mit gefährlichen Offensivaktionen die Oberhand gewinnen wollte. Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten, in denen beide Teams Chancen hatten, ergriff Andreas Kathrein in der 23. Minute die Initiative. Ein Freistoß aus 30 Metern führte zum ersten Treffer des Spiels, als der Ball dem Goalie des FC Wipptal durch die Hände glitt und im Netz landete. Dieser frühe Führungstreffer gab den Gastgebern sichtlich Aufwind.

Der FC Wipptal ließ sich jedoch nicht beeindrucken und fand schnell zurück ins Spiel. Nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer gelang es Daniel Auer, den Ausgleich für die Gäste zu erzielen. Auer nutzte eine Unsicherheit in der Defensive des FC Paznaun und verwandelte die Chance zum 1:1. Das Spiel war somit wieder völlig offen und beide Teams suchten nach Möglichkeiten, erneut in Führung zu gehen.

Erneute Führung und Entscheidung

In der Schlussphase der ersten Halbzeit sorgte Thomas Schmid für die erneute Führung des FC Paznaun. In der 41. Minute zeigte er seine Klasse, als er den gegnerischen Torhüter mit einem sehenswerten Lupfer überwinden konnte. Mit diesem 2:1 im Rücken ging der FC Paznaun mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff versuchte der FC Wipptal, Druck aufzubauen, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher. In der 57. Minute erhöhte der FC Paznaun durch Simon Pfeifer auf 3:1. Nach einem Eckball von Kapitän Pfeifer landete der Ball direkt im Tor und brachte die Heimelf damit weiter in Führung. Dieser Treffer schien die Moral der Gäste zu brechen, denn in der Folgezeit gelang es ihnen nicht mehr, entscheidende Akzente zu setzen.

Den Schlusspunkt setzte abermals Thomas Schmid. In der 76. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer des Abends und besiegelte mit dem 4:1 den klaren Sieg des FC Paznaun. Schmid zeigte sich in diesem Spiel in herausragender Form und war ein ständiger Unruheherd für die Defensive des FC Wipptal.

Mit diesem eindrucksvollen Heimsieg zeigt der FC Paznaun, dass sie in dieser Saison durchaus Ambitionen haben und in der Lage sind, gegen starke Gegner zu bestehen. Der FC Wipptal hingegen muss nach dieser Niederlage an seiner Defensive arbeiten und sich in den kommenden Spielen steigern, um den Klassenerhalt zu sichern.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 4:1 zugunsten des FC Paznaun. Die Zuschauer in Galtür sahen eine starke Vorstellung ihrer Mannschaft, die sich nach dem Ligaauftakt in der Vorwoche deutlich verbessert zeigte.

Gebietsliga West: Paznaun : FC Wipptal - 4:1 (2:1)

76 Thomas Schmid 4:1

57 Simon Pfeifer 3:1

41 Thomas Schmid 2:1

28 Daniel Auer 1:1

23 Andreas Kathrein 1:0

