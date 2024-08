Strobl-Fünferpack! SU Inzing macht in Rietz/Stams halbes Dutzend voll

Details Montag, 19. August 2024 23:35

In einem einseitigen Duell in der zweiten Runde der Gebietsliga West triumphierte die SU Inzing deutlich mit 6:0 bei der SPG Rietz/Stams. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Dominanz und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung. Besonders hervorzuheben war dabei Nico Strobl, der nicht weniger als fünf Treffer beisteuerte und so maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Inzing legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Schon früh in der Partie setzte Inzing ein klares Zeichen. In der 8. Minute erzielte Nico Strobl das erste Tor des Spiels. Die Gäste machten weiter Druck und ließen Rietz/Stams kaum eine Verschnaufpause. In der 18. Minute folgte ein weiterer Abschluss der Gäste, der jedoch knapp über das Tor ging. Die Hausherren versuchten zwar, zurück ins Spiel zu finden, konnten aber ihre Chancen nicht verwerten. Ein Schuss von Rietz/Stams-Kapitän Tobias Kranebitter in der 19. Minute ging weit über das Tor.

In der 29. Minute erhöhte erneut Nico Strobl für Inzing auf 2:0. Er nutzte den Raum im Strafraum geschickt aus und ließ dem Goalie der Hausherren keine Chance. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams, blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Stand. Die Gäste hätten kurz vor der Pause sogar noch auf 3:0 erhöhen können, doch ein starker Einsatz eines Verteidigers verhinderte dies.

Fünferpack Strobl mit lupenreinem Hattrick in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel machte die Union dort weiter, wo sie aufgehört hatte. In der 49. Minute war es wieder Strobl, der nach einem tollen Ball von Thomas Jud auf 0:3 erhöhte. Nur zwei Minuten später sorgte Strobl für die endgültige Entscheidung, als er nach einem Angriff über links erneut traf.

Die Gastgeber zeigten jedoch weiterhin Moral und kamen zu mehreren Chancen, blieben aber ohne Erfolg. Ein schöner Angriff über die linke Seite in der 74. Minute endete mit einem schwachen Abschluss. Ein weiterer Versuch, das Ergebnis zu verkürzen, wurde in der 83. Minute von Inzing-Torhüter Philipp Walch vereitelt.

In der 78. Minute war es dann wieder Nico Strobl, der nach einem feinen Zuspiel von Johannes Eichinger auf 0:5 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Jud in der 88. Minute, als er nach mehreren Vorlagen den Ball im Tor unterbrachte und zum 0:6-Endstand traf.

