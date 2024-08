Wipptal ringt Oberhofen Pfaffenhofen nieder!

Details Samstag, 24. August 2024 01:22

Das 3:2 des FC Wipptal in der dritten Runde der Gebietsliga West 2024/25 gegen den FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen lässt ein enges Spiel vermuten. Das lag aber vor allem am FC Wipptal, der einige Chancen vorfand, den Sack früh zuzumachen. Bei 3:0 gelang das 4:0 nicht und nach dem 1:3 gab es Unsicherheiten in der Mannschaft von Wipptal. Das 3:2 am Ende sichert aber Wipptal die nächsten drei Punkte und einen Platz im oberen Drittel der Tabelle.

Ein frühes Führungstor und eine starke erste Halbzeit

Das Spiel begann mit vorsichtigen Abtastversuchen beider Mannschaften. Bereits in der zweiten Minute gab es das erste erwähnenswerte Ereignis, als ein Fouleinwurf auf Seiten von Pfaffenhofen für eine kurze Unterbrechung sorgte. Beide Teams suchten nach ihrer Form, doch es war der FC Wipptal, der den ersten Treffer der Partie erzielte. In der 14. Minute war es Lukas Feichtner, der nach einer chaotischen Situation im Strafraum der Gäste die Übersicht behielt und trocken zum 1:0 für die Gastgeber einschob.

Die Gäste aus Pfaffenhofen hatten im Gegenzug die Chance auf den Ausgleich, doch Wipptals Torhüter Florian Schlegl verhinderte mit einer Weltklasse-Parade den schnellen Ausgleich (15. Minute). Ein Freistoß in der 42. Minute aus etwa 20 Metern Entfernung brachte keine Gefahr für die Gastgeber, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den FC Wipptal in die Halbzeitpause.

Ein dramatisches Spiel mit vielen Wendungen

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck und konnten in der 51. Minute durch Michael Jenewein auf 2:0 erhöhen. Ein Fehler im Spielaufbau der Gäste wurde eiskalt bestraft, und Jenewein ließ dem Torhüter keine Chance. Trotz des Rückstands gab sich der FC Oberhofen Pfaffenhofen nicht geschlagen und versuchte immer wieder, das Spiel von hinten heraus aufzubauen, jedoch ohne Erfolg.

Der FC Wipptal blieb weiter am Drücker und erzielte in der 77. Minute durch Gabriel Rauch das 3:0, nachdem ein vorheriges Tor wegen Handspiels aberkannt worden war. Doch nur eine Minute später war es erneut Ricardo Zoller, der für Pfaffenhofen traf und auf 3:1 verkürzte (78. Minute).

In den Schlussminuten wurde es noch einmal spannend. Die Gäste drängten vehement auf weitere Tore, und es war erneut Ricardo Zoller, der in der 90. Minute auf 3:2 verkürzte. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste hielt die Abwehr von Wipptal stand. Vor allem Florian Schlegl, der mehrfach mit Glanzparaden auf sich aufmerksam machte, rettete seinem Team letztendlich die drei Punkte.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute endete ein hochdramatisches Spiel mit einem 3:2-Sieg für den FC Wipptal. Die Gastgeber können sich somit über wichtige drei Punkte in der Gebietsliga West freuen, während der FC Oberhofen Pfaffenhofen trotz einer starken Aufholjagd ohne Punkte die Heimreise antreten muss.

Markus Mader, Co-Trainer FC Wipptal: „Der Sieg ist aus meiner Sicht verdient. Die Leistung der Mannschaft war heute absolut okay. Nach dem 3:1 waren wir etwas nervös. Vorab haben wir Chancen auf das 4:0 vergeben. Ein Treffer zum möglichen 4:1 wurde wegen Handspiel nicht gegeben. Wir haben es uns heute selbst etwas schwer gemacht, da nicht wirklich effektiv im Abschluss. Aber dennoch ein recht sicherer Dreier, obwohl das Ergebnis knapp daherkommt.“

Gebietsliga West: FC Wipptal : Oberhofen Pfaffenhofen - 3:2 (1:0)

94 Ricardo Zoller 3:2

78 Ricardo Zoller 3:1

77 Gabriel Rauch 3:0

51 Michael Jenewein 2:0

14 Lukas Feichtner 1:0

