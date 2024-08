Sölden kann in Hälfte zwei in Fliess nicht mehr mithalten!

Details Sonntag, 25. August 2024 12:31

Aufsteiger FC Fliess hat nach der dritten Runde der Gebietsliga West 2024/25 die Tabellenführung übernommen. Zunächst ein Duell auf Augenhöhe gegen SPG Sölden, in Hälfte zwei aber eine ganz klare Sache vor über 300 Zuschauern und Fans für Fliess und am Ende ein 6:0 Erfolg. Fliess hält nun bei sechs Zählern. Die Verfolger Paznaun, Rietz/stams, Sölden, Axams/Grinzens und Pitztal haben einen Punkt weniger.

Starker Beginn von FC Fliess

Bereits kurz nach dem Anpfiff demonstrierte der FC Fliess seine Angriffslust. In der 10. Minute fiel das erste Tor des Spiels, als Noah Graber den Ball mit einem Traumschuss ins Netz beförderte und damit seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für die Dominanz, die die Gastgeber über das gesamte Spiel hinweg ausstrahlten.

In der 25. Minute erhöhte Jonas Zangerle-Walter nach einem Freistoß zum 2:0. Sein Schuss ins Kreuzeck ließ dem Torhüter der SPG Sölden keine Chance und festigte die Führung des FC Fliess. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und waren zunehmend mit der Verteidigung ihrer Hälfte beschäftigt. Trotz einiger Gegenangriffe blieb der Erfolg für die SPG Sölden aus, und der Halbzeitstand von 2:0 spiegelte die Überlegenheit des FC Fliess wider.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte der FC Fliess seine beeindruckende Leistung fort. In der 46. Minute war es Noah Gebhart, der das 3:0 erzielte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Die Verteidigung der SPG Sölden wirkte zunehmend überfordert, und die Gäste fanden keine Mittel, um den Angriffen des FC Fliess standzuhalten.

In der 76. Minute konnte David Ressler nach einem sehenswerten Spielzug das 4:0 erzielen. Nur vier Minuten später, in der 80. Minute, war es Lukas Christof, der den Spielstand auf 5:0 erhöhte. Beide Tore unterstrichen die spielerische Klasse und Effizienz des FC Fliess, die zu diesem Zeitpunkt das Spiel vollständig kontrollierten.

Den Schlusspunkt setzte Luca Siehs in der 90. Minute, als er zum 6:0-Endstand traf. Dieser Treffer war der krönende Abschluss einer dominanten Leistung des FC Fliess. Der Abpfiff nach 91 Minuten besiegelte den deutlichen Sieg der Gastgeber.

Der FC Fliess zeigte in diesem Spiel eine hervorragende Mannschaftsleistung und konnte durch präzises Zusammenspiel und effektive Abschlüsse überzeugen. Die SPG Sölden hingegen hatte an diesem Tag wenig entgegenzusetzen und musste sich klar geschlagen geben.

Jürgen Graber, Trainer FC Fliess: „In der ersten Halbzeit hat uns Sölden alles abverlangt. Wir konnten aber trotzdem mit einer 2:0 Führung in die Pause gehen. In Hälfte zwei waren wir dann die klar bessere Mannschaft. Nach dem 3:0 hatten aus meiner Sicht die Gäste nicht mehr die Kraft dagegenzuhalten. So kam dann am Ende das klare 6:0 zustande!“

Gebietsliga West: Fliess : SPG Sölden - 6:0 (2:0)

92 Luca Siehs 6:0

80 Lukas Christof 5:0

76 David Ressler 4:0

46 Noah Gebhart 3:0

25 Jonas Zangerle-Walter 2:0

10 Noah Graber 1:0

