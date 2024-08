Pitztal macht nach 0:3 gegen Axams/Grinzens die Partie wieder eng!

Details Samstag, 31. August 2024 01:30

SPG Axams/Grinzens führt nach knapp zwanzig Minuten auswärts gegen Pitztal mit 3:0, kann aber den Sack nicht endgültig zumachen. Der 2:3 Anschlusstreffer von Pitztal rüttelt aber die SPG wach und im Finish feiert Axams/Grinzens einen 5:2 Erfolg. Damit setzt man sich in der Tabelle der Gebietsliga West an die Poleposition, da Fliess im Spitzenspiel bei der SPG Rietz/Stams über ein 1:1 nicht hinaus kommt.

Starker Beginn für Axams/Grinzens

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die SPG Axams/Grinzens. Bereits in der siebten Minute traf Brandon Cohen mit einem satten Schuss unter die Latte zum 1:0. Das frühe Tor setzte den Gastgeber unter Druck, und die SPG Pitztal fand zunächst nicht ins Spiel. In der 16. Minute erhöhte Alexander Fagschlunger nach einer Flanke und einem kuriosen Tor im Fünfmeterraum auf 2:0 für die Gäste.

Die SPG Pitztal versuchte, sich zu wehren, und zeigte gute Ansätze, doch die entscheidenden Aktionen blieben aus. Kurz vor der 25. Minute gab es eine strittige Situation, als ein Nachschlagen von der Nummer 30 der Gäste vom Schiedsrichter nicht geahndet wurde. Dies schien die SPG Pitztal weiter zu verunsichern. Vorher in der 19. Minute schlug erneut die SPG Axams/Grinzens zu: Manuel Perr netzte zum 3:0 ein und baute den Vorsprung der Gäste weiter aus.

Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 3:0 für die Gäste, trotz vereinzelter Versuche der Heim-Mannschaft, den Anschluss zu finden. Ein Schuss aus der Ferne von Eli Hartl konnte der Torhüter der Gäste souverän parieren, was die SPG Pitztal ohne Treffer in die Kabine gehen ließ.

Aufholjagd und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam die SPG Pitztal mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute zeigten sie mehr Aggressivität und Zug zum Tor. Einige vielversprechende Aktionen, wie ein Abschluss von Nico Gastl, der sich in den Strafraum tankte, zeigten, dass die Gastgeber sich nicht aufgeben wollten. In der 62. Minute belohnte sich die SPG Pitztal schließlich für ihren Einsatz: Lukas Wassermann erzielte per Kopfball das 1:3.

Motiviert durch das Tor, machte die SPG Pitztal weiter Druck. Nur acht Minuten später war es Matteo Krismer, der eiskalt zum 2:3 einnetzte und die Hoffnung auf eine Wende wiederaufleben ließ. Doch die SPG Axams/Grinzens ließ sich nicht beeindrucken und konterte geschickt. In der 81. Minute traf Leo Rief nach einem Konter zum 4:2 für die Gäste und stellte den alten Abstand wieder her.

Trotz der lautstark eingeklatschten Unterstützung der Fans konnte die SPG Pitztal keine weiteren Tore erzielen. Ein Freistoß von Joller in der 72. Minute, der für Probleme beim gegnerischen Torhüter sorgte, blieb ungenutzt. In der 83. Minute setzte Fabian Happ mit dem 5:2 den Schlusspunkt. Eine offensichtliche Handball-Situation vor dem Tor wurde vom Schiedsrichter übersehen, was zu einigen Diskussionen führte.

In den letzten Minuten des Spiels eroberte der beste Spieler des Abends, Lukas Wassermann, den Ball in der Verteidigung und zeigte einen eleganten "Zidane"-Move, der vom Publikum mit Applaus bedacht wurde. Trotz der engagierten Leistung der SPG Pitztal endete das Spiel mit einem verdienten 5:2-Sieg für die SPG Axams/Grinzens.

Miroslav Rikanovic, Trainer SPG Axams/Grinzens: „Nach knapp zwanzig Minuten haben wir bereits mit 3:0 geführt und hatten das Spiel total unter Kontrolle. Wir hatten die Möglichkeit auf das 4:0, aber dann eine schwache Phase unserer Mannschaft. Die letzten zehn Minuten der ersten Hälfte und die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte waren nicht gut. In der 62. und 70. Minute zwei Gegentore und wir sind in Gefahr gekommen, das Spiel aus der Hand zu geben. Aber im Finish hat meine Mannschaft dann Reaktion gezeigt und recht klar mit einem 5:2 den Sieg geholt. Negativ die beiden unnötigen Gegentore, aber positiv, dass es uns dann wieder gelungen ist, das Spiel wieder an uns zu reißen!“

Gebietsliga West: SPG Pitztal : Axams/Grinzens - 2:5 (0:3)

83 Fabian Happ 2:5

81 Leo Rief 2:4

70 Matteo Krismer 2:3

62 Lukas Wassermann 1:3

19 Manuel Perr 0:3

16 Alexander Fagschlunger 0:2

7 Brandon Cohen 0:1

