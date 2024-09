Fliess verliert mit Remis auswärts gegen Rietz/Stams die Tabellenführung

Details Sonntag, 01. September 2024 15:39

Ganz eng geht es an der Tabellenspitze der Gebietsliga West zu. Zumindest drei Punkte haben in den ersten vier Runden schon alle Mannschaften hergeben müssen. Die einzige ungeschlagene Mannschaft ist der FC Fliess, der aber auch bei der SPG Rietz/Stams über ein 1:1 nicht hinausgekommen ist.

Unglaublicher Charakter!

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Ein sehr intensiver Spiel wie im Vorhinein auch erwartet wurde. Mein Team hat es über 90 min taktisch hervorragend bestritten.

Fliess mit einer sehr harten bis überharten Spielweise, aber meine Jungs haben in den ersten 45 Minuten sehr raffiniert verteidigt und nichts zugelassen. Nach der Pause haben wir das Mittelfeld besser bespielt und der Gegner war in einigen Situationen sehr unter Druck. Das verdiente 1:0 war die Folge der Spielhistorie.

Wir ließen in der weiteren Folge eigentlich nicht wirklich was zu, aber dann Pech. Unser sehr guter Torwart hatte den Flankenball schon gut gesichert, aber beim Herunterfallen landete er mit dem Ball auf „Eisenkopf“ Dablander und verlor diesen wieder. Das konnte Fliess zum glücklichen Ausgleich nutzen. Trotz zweier guter Chancen in der Nachspielzeit unsererseits und einem Konter von Fliess muss man mit dem Remis auf beiden Seiten zufrieden sein. Leider hat unser Gegner nach dem Schlusspfiff noch kurzfristig die Nerven verloren. Das hat eigentlich nichts am Fußballplatz verloren. Waren wir vielleicht zu stark für ihr Ego? Fazit: Meine wilden Hunde haben trotz vieler Ausfälle einen unglaublichen Charakter bewiesen!“

Gebietsliga West: Rietz/Stams : Fliess - 1:1 (0:0)

88 Luca Siehs 1:1

73 Edin Ejup 1:0

