SPG Rinn/Tulfes feiert bei Schlusslicht dritten Saisonsieg

Das Nachholspiel zur zweiten Runde zwischen der SPG Pitztal und der SPG Rinn/Tulfes in der Gebietsliga West endete mit einem hart umkämpften 1:3. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten, konnten die Gäste aus Rinn/Tulfes in der zweiten Hälfte die entscheidenden Treffer setzen und den dritten Saisonsieg feiern. Das Schlusslicht hingegen blickt nach dem vierten Match noch immer auf ein jungfräuliches Punktekonto.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer kleinen Verzögerung, da der Torwart der Heimmannschaft, Elias Thöni, seine Dressenfarbe wechseln musste. Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihren Ehrgeiz. Die Gäste hatten in der 6. Minute ihren ersten Abschluss, doch der Kopfball nach einer Flanke war zu zentral und stellte keine Gefahr für den Torwart der Pitztaler dar. Nur eine Minute später verfehlte ein Weitschuss der Gäste knapp das Ziel.

In der 8. Minute bewies Goalie Thöni sein Können und hielt einen schweren Ball. Das Spiel entwickelte sich ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft, die etwas aggressiver agierte. Diese Einstellung zahlte sich in der 24. Minute aus, als Marius Schultes nach einer klasse Flanke den Ball volley ins Tor beförderte und Pitztal in Führung brachte.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und erhöhten den Druck. In der 38. Minute vergab Max Unterlechner eine 100%ige Torchance, als der Pitzt-Keeper Thöni sensationelle Parade zeigte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam es dann zu einem Elfmeter für Rinn/Tulfes, den Hannes Schafferer sicher verwandelte und den Ausgleich zum 1:1 herstellte.

Dezimierte Gäste erzwingen die Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete ähnlich ausgeglichen wie die erste. In der 57. Minute hatte Pitztal eine große Chance durch Daniel Krabichler, der von Manuel Mark in Szene gesetzt wurde, jedoch an Gästegoalie Boris Milovanovic scheiterte. Das Spiel blieb spannend, beide Teams kämpften um die Vorentscheidung.

In der 76. Minute gelang den Gästen dann der Führungstreffer zum 1:2. Nach einer Flanke schob Marcel Föger den Ball ins Netz. Das Spiel nahm an Intensität zu, und es folgten einige hitzige Momente. Die Emotionen kochten schließlich über, als Gäste-Akteur Unterlechner in der 84. Minute nach zweimaliger Kritik die Gelb-Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Pitztal daraus keinen Vorteil ziehen. Stattdessen sicherte Föger in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 den Sieg für Rinn/Tulfes.

Mit diesem Tor setzte die SPG Rinn/Tulfes den Schlusspunkt in einem spannenden Nachholspiel, das in der 92. Minute endete. Obwohl es eine hart umkämpfte Partie war, konnten sich die Gäste letztlich durchsetzen und drei wertvolle Punkte mit nach Hause nehmen.

