7-Tore-Spektakel in der Gebietsliga West: SPG Axams/Grinzens besiegt Mieminger Plateau

In einem aufregenden Spiel der 5. Runde der Gebietsliga West setzte sich die SPG Axams/Grinzens knapp mit 4:3 gegen die SPG Mieminger Plateau durch. Das Match bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte, wobei beide Teams mit vollem Einsatz um den Sieg kämpften. Schon zur Halbzeit stand es 2:2, doch am Ende konnte die Heimmannschaft das Spiel knapp für sich entscheiden.

Rasanter Beginn

Schon in den ersten Minuten machten beide Teams klar, dass sie sich nichts schenken würden. Bereits in der 7. Minute gelang es Daniel Degenhart, die Gäste in Führung zu bringen. Doch die Antwort der SPG ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später sorgte Brandon Cohen nach einer schnellen Balleroberung im Mittelfeld für den Ausgleich.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Heimelf allmählich die Oberhand gewann. Eine schöne Kombination über drei Stationen ermöglichte es Manuel Perr, in der 28. Minute zum 2:1 zu treffen. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und Daniel Degenhart nutzte in der 37. Minute einen Konter, um zum 2:2 auszugleichen.

Spannung bis zur letzten Minute

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. In der 56. Minute konnte Tim Duinkerk nach einem Eckball die Gäste erneut in Führung bringen. Der Spielverlauf war weiterhin geprägt von zahlreichen Chancen der heimischen. Axams/Grinzens verpasste mehrfach knapp den Ausgleich, bevor Fabian Happ in der 65. Minute schließlich den Ball im Tor unterbrachte und auf 3:3 stellte.

Das Spiel blieb auch in der Schlussphase aufregend. Die Heimelf zeigte sich entschlossener und wurde dafür belohnt: Simon Madersbacher erzielte in der 74. Minute mit einem satten Schuss aus 20 Metern ins linke Eck das 4:3. In den letzten Minuten des Spiels drängte Mieminger Plateau auf den Ausgleich, aber die SPG-Abwehr hielt stand.

In der 83. Minute klärte ein Verteidiger der Gäste einen Eckball knapp am eigenen Tor vorbei. Am Ende konnte die SPG Axams/Grinzens den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich somit den verdienten Sieg.

