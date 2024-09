Coach von Seefeld nach Sieg gegen Paznaun: „War mir immer sicher, dass wir drei Punkte holen!“

Details Sonntag, 08. September 2024 01:07

In der 5. Runde der Gebietsliga West konnte der FC Seefelder Plateau gegen den FC Paznaun mit 4:3 gewinnen. Auf den ersten Blick deutet das auf eine enge Partie hin, Seefeld hat aber zwischenzeitlich bereits 4:1 geführt. Am Ende wurde es noch eng, allerdings war sich Coach Himmet Erdogan immer sicher, dass es ein Dreier wird. Auch Leader Axams/Grinzens gewinnt mit 4:3 gegen Mieminger Plateau, allerdings war dies über neunzig Minuten eine extrem enge Partie. Mieming geht mit 1:0 und 3:2 in Führung, ehe Axams/Grinzens das Spiel noch einmal zum 4:3 dreht. Neu auf Platz zwei Imst II (4:2 bei Pitztal) und neu auf Platz drei Rietz/Stams, die auswärts gegen Wipptal mit 2:0 gewinnen.

Intensiver Beginn und schnelle Tore

Gleich zu Beginn des Spiels entwickelte sich ein intensives Duell. In der 25. Minute konnte der FC Paznaun das erste Tor erzielen. Sandro Kleinheins startete einen beeindruckenden Sprint und flankte präzise auf Thomas Schmid, der den Ball souverän ins Netz beförderte.

Nur eine Minute später kam die direkte Antwort der Gastgeber. Richard Zallinger nutzte seine Chance und glich zum 1:1 aus. Die Fans von Seefelder Plateau mussten nicht lange warten, um den nächsten Treffer zu feiern. In der 36. Minute zog Marius Mittich aus 25 Metern ab und brachte sein Team mit 2:1 in Führung.

Doch damit nicht genug: In der 38. Minute war es erneut Marius Mittich, der die Führung der Heimmannschaft weiter ausbaute. Mit seinem zweiten Tor des Spiels erhöhte er auf 3:1. Der FC Paznaun hatte zu diesem Zeitpunkt schwer zu kämpfen, insbesondere in der Defensive, was auch die wenigen Offensivzüge der Gäste erklärte.

Dramatische zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls mit einem Knall. In der 50. Minute erzielte Miroslav Mirossay das 4:1 für Seefelder Plateau. Dies schien zunächst wie die Vorentscheidung des Spiels, doch der FC Paznaun gab nicht auf.

In der 55. Minute konnte Andreas Kathrein nach einer Ecke für den FC Paznaun auf 4:2 verkürzen. Dies gab den Gästen neuen Mut, und sie drängten weiter nach vorne. In der 70. Minute bekamen sie sogar einen Elfmeter zugesprochen, doch dieser wurde nicht verwandelt.

In den letzten Minuten des Spiels kam es nochmals zu einer spannenden Wende. Thomas Schmid erzielte in der 75. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und verkürzte den Spielstand auf 4:3. Die Spannung stieg ins Unermessliche, als die Nachspielzeit angekündigt wurde.

In den letzten Minuten der Partie versuchte der FC Paznaun mit allen Mitteln, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von Seefelder Plateau hielt stand, und so endete das Spiel mit einem knappen 4:3-Sieg für die Heimmannschaft.

Himmet Erdogan, Trainer FC Seefelder Plateau: „Wir haben stark begonnen und das Spiel dominiert. Der Gegner aber wie oft gegen uns zu hundert Prozent effektiv. Die Führung der Gäste in der 25. Minute. Wir haben dann aber sehr stark dagegen gehalten und auch die notwendigen Tore erzielt. In Minute 38 stand es dann 3:1 für meine Mannschaft. Nach der Halbzeit konnten wir noch zum 4.1 nachlegen. Ein direkt verwandelter Eckball in der 55. Minute durch die Gäste zum 2:4. Das hat uns kurzfristig aus dem Konzept gebracht. In der 75. Minute noch ein Strafstoß für Paznaun zum 3:4. Ich habe aber nie in den neunzig Minuten Zweifel gehabt, dass wir heute nicht einen Dreier einfahren!“

Gebietsliga West: Seefelder Pl. : Paznaun - 4:3 (3:1)

75 Thomas Schmid 4:3

55 Andreas Kathrein 4:2

50 Miroslav Mirossay 4:1

38 Marius Mittich 3:1

36 Marius Mittich 2:1

26 Richard Zallinger 1:1

25 Thomas Schmid 0:1

