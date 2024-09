Rietz/Stams bleibt mit Sieg in Steinach an der Tabellenspitze dran!

Details Sonntag, 08. September 2024 14:33

Dritter Sieg im fünften Spiel in der Gebietsliga West für die SPG Rietz/Stams. Mit einem 2:0 auswärts gegen den FC Wipptal springt man auf Tabellenplatz drei. Auf Platz zwei springt Imst II nach einem 4:2 auswärts gegen die SPG Pitztal. Rinn/Tulfes verliert in der Tabelle mit einem 1:1 gegen Oberhofen Pfaffenhofen zwei Plätze. Imst II, Rietz/Stams und Rinn/Tulfes liegen nach Runde fünf zwei Punkte hinter Leader SPG Axams/Grinzens, die in einem dramatischen Duell die SPG Mieminger Plateau mit 4:3 bezwingen können.

Diese Mannschaft macht Spaß!

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Sehr diszipliniertes und schlaues Spiel meiner Mannschaft. Wir haben dem Gegner das Spiel aufgedrückt, indem wir defensiv sehr kompakt gearbeitet haben. Nachdem wir dann durch Dablander - der sich trotz Verletzung für sein Team aufgerieben hat - mit einem wunderschönen Treffer in der 15. Minute in Führung gingen. Der Gegner spielte eigentlich nur lange und vor allem zu lange Bälle. So kam unsere Verteidigung nie richtig in Gefahr, da die Viererkette auch sehr intelligent verteidigt hat.

Nach der Pause probierte Wipptal noch mal alles, um den Ausgleich zu schaffen, aber heute konnten wir endlich wieder mal zu Null spielen. Wenn der Gegner mal etwas gefährlicher wurde, hat unser David Schaber im Tor durch seine Ruhe und Übersicht nichts anbrennen lassen. Nachdem ich dann ein paar Wechsel - unter anderem ein angeschlagener Pati Falkner, der auch 65 Minuten die Zähne zusammenbiss vollzog, konnte wieder mal Marian Welzenberger seine tolle Woche - am Donnerstag den U17-Führerschein geschafft - mit einem herrlichen Heber aus dreißig Metern krönen!

Alles in allem ein verdienter Sieg meiner „wilden Hunde“. Diese Mannschaft macht echt Spaß, da sie Woche für Woche alles geben!“

Gebietsliga West: FC Wipptal : Rietz/Stams - 0:2 (0:1)

82 Marian Welzenberger 0:2

15 Manuel Dablander 0:1

