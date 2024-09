Siehs-Hattrick! FC Fliess feiert gegen Nachzügler souveränen Auswärtssieg

Der FC Fliess feierte einen beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg gegen die SPG Mieminger Plateau. In der 6. Runde der Gebietsliga West dominierte das Team aus Fliess die erste Halbzeit und legte bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Besonders hervorzuheben ist Luca Siehs, dem ein lupenreiner Hattrick gelang.

Siehs-Hattrick in Halbzeit eins

Der FC Fliess startete furios in das Spiel und ließ bereits in der ersten Minute das Netz zappeln. Luca Siehs setzte sich auf der Seite durch und verwandelte direkt auf Höhe der Eckfahne zur frühen Führung. Diese schnelle Führung verlieh den Gästen Selbstvertrauen und sie übernahmen das Spielgeschehen.

In der 13. Minute zeigte der Tabellenvorletzte zwar eine kurze Phase von Aktivität, doch die Überlegenheit der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 19. Minute war Fliess wieder stärker und drängte auf das nächste Tor. In der 25. Minute war es erneut Luca Siehs, der zum 0:2 traf. Diesmal gelang ihm ein flacher Schuss am Tormann vorbei ins Netz.

Die Dominanz der Gäste setzte sich fort und kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Luca Siehs auf 0:3. Mit diesem lupenreinen Hattrick stellte das 21-jährige Eigengewächs die Weichen endgültig auf Sieg. Mieminger Plateau fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel und konnte keine nennenswerten Chancen herausspielen. Eine verdiente Führung für den FC Fliess zur Halbzeit.

Jäger macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Fliess, dass er weiterhin auf Tore aus war. Bereits in der 46. Minute waren die Gäste wieder am Drücker. Drei Minuten später erhöhte Georg Jäger mit einem sehenswerten Außenrist-Schuss auf 0:4. Damit war das Spiel praktisch entschieden.

Trotz des klaren Rückstands gab die SPG nicht auf. In der 70. Minute gelang dem Nachzügler der Ehrentreffer durch einen Freistoß, den Marcel Kreuzer direkt verwandelte. Es war der Anschlusstreffer zum 1:4, der jedoch keine Auswirkungen auf das Endergebnis hatte. Die Gäste hatten das Spielgeschehen weiterhin im Griff und ließen nichts anbrennen.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne größere Highlights. Zwar war der FC Fliess in der 85. Minute wieder besser im Spiel, jedoch ohne große Durchschlagskraft nach vorne. Schiedsrichter Özüyer ließ drei Minuten nachspielen, ehe er das Match beendete. Die SPG Mieminger Plateau musste sich letztlich klar mit 1:4 geschlagen geben, während der FC Fliess den ersten Auswärtssieg feierte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter soali07 (2130 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter soali07 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.