Tarrenz holt Punkt in Rietz!

In der 6. Runde der Gebietsliga West musste nur ein Spiel abgesagt werden. Sechs Spiele konnten angepfiffen werden und das war an diesem dritten Septemberwochenende der Unwetter die große Ausnahme. Imst II hat mit einem 3:1 gegen die SPG Axams/Grinzens im absoluten Spitzenspiel die Tabellenführung übernommen. Inzing (4.1 gegen Wipptal) und Fliess (4:1 auswärts gegen Mieminger) bleiben nur einen Punkt hinter dem Leader dran. Die SPG Rietz/Stams hat mit dem 1:1 gegen Tarrenz ein wenig Boden verloren. Die Top-8 trennen aber nur vier Punkte, es bleibt also extrem spannend!

Fahrlässig mit den Chancen umgegangen!

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Das Spiel war in etwa eine Kopie unserer letzten Partie gegen Tarrenz!

Wir starten mit einem 0:1 wieder nach einem unnötigen Freistoß. Danach hat Tarrenz die ersten 45 Minuten mehr Spielanteile, ohne wirklich gefährlich zu werden. Nach einer Umstellung zur Pause und mehr Mut zum Fußball spielen hat mein Team den Gegner praktisch an die Wand gespielt, aber wir sind trotz des verdienten 1:1 durch Dablander leider zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen.

Auch ein an diesem Tag leider ein etwas überforderter Schiri, der uns zwei klare Elfer vorenthalten hat. Das trug auch noch zu unserem gebrauchten Tag bei. Trotzdem auch ein Schiri kann mal einen schlechten Tag haben und mit weniger schlampigem Strafraumspiel hätte mein Team noch mindestens ein bis zwei Tore machen können.

Fazit: Von den Anteilen der beiden Hälften ein gerechtes Remis, obwohl wir inklusive der beiden nicht gegebenen Elfmetern dann doch die zwingenderen Chancen hatten!“

Gebietsliga West: Rietz/Stams : Tarrenz - 1:1 (0:1)

63 Manuel Dablander 1:1

2 Ibrahim Tipirdamaz 0:1

