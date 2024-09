FC Fliess feiert bei Axams/Grinzens hauchdünnen Sieg

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Gebietsliga West setzte sich der FC Fliess mit einem knappen 1:0-Sieg bei der SPG Axams/Grinzens durch. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Der entscheidende Treffer fiel durch Leon Graber, der mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck das Tor des Abends erzielte. Trotz vieler Bemühungen gelang es der Heimmannschaft nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel begann vielversprechend mit einem frühen Angriff der Gäste. Bereits in der 8. Minute testete Luca Siehs den SPG-Torwart mit einem ersten Schuss, der jedoch keine große Gefahr darstellte. Der FC Fliess setzte weiterhin auf offensive Aktionen und kam in der 9. Minute durch einen Weitschuss von Zangerle zu einer vielversprechenden Chance. Der Schuss wurde jedoch vom Torwart der Heimmannschaft an die Latte gelenkt.

Axams/Grinzens zeigte sich ebenfalls angriffslustig und kam in der 16. Minute zu ihrer ersten guten Chance. Kurz darauf ergab sich eine weitere Gelegenheit für die Heimmannschaft nach einem Patzer in der Abwehr der Gäste. Die Partie blieb weiterhin munter, und beide Teams spielten mit hohem Tempo. In der 24. Minute kam es erneut zu Gefahr vor dem Tor des FC Fliess, doch die Abwehr konnte klären.

Eine Schlüsselrolle spielte der Torwart des FC Fliess, Manuel Graber, der in der 31. Minute mit einer Glanzparade einen Treffer der Heimmannschaft verhinderte. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams blieb das Spiel bis zur 39. Minute torlos. Dann gelang es Leon Graber, das entscheidende Tor für den FC Fliess zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss aus dem Nichts ins Kreuzeck brachte er seine Mannschaft in Führung und sicherte so die Halbzeitführung.

Vergebliche Bemühungen der Heimmannschaft

Nach der Pause setzte der FC Fliess gleich wieder ein Zeichen. In der 47. Minute gab Leon Graber einen ersten Warnschuss ab, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Die Partie blieb intensiv, und die SPG drängte auf den Ausgleich. In der 58. Minute verfehlte eine gute Aktion der Heimmannschaft knapp das Tor.

Die Spannung blieb hoch, und das Spiel nahm weiter an Intensität zu. In der 63. Minute zeigte sich die Partie weiterhin sehr ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Fliess hielt dem Druck stand und kam in der 76. Minute zu einer weiteren Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Auch Axams/Grinzens zeigte sich kämpferisch und versuchte bis zuletzt, den Ausgleich zu erzielen.

In den letzten Minuten des Spiels sorgte der Torwart des FC Fliess, Graber, erneut für Aufsehen. In der 87. Minute zeigte er eine Glanzparade und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. Fliess verteidigte seinen knappen Vorsprung erfolgreich bis zum Schlusspfiff. Trotz einer fünfminütigen Nachspielzeit gelang es der SPG Axams/Grinzens nicht, das Spiel zu drehen.

Mit diesem knappen 1:0-Sieg entführt der FC Fliess drei wichtige Punkte aus dem Ruifachstadion. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und intensives Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.

