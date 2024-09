Inzing verliert in Tarrenz und den direkten Kontakt zum Tabellenführer!

Details Sonntag, 22. September 2024 19:20

In der 7. Runde der Gebietsliga West konnte sich in einem richtungsweisenden Spiel der FC Tarrenz mit 2:1 gegen SU Inzing durchsetzen. Inzing verliert damit an Boden und fällt auf Tabellenplatz fünf zurück. Tarrenz liegt nur mehr einen Punkt hinter Inzing. An der Tabellenspitze konnte Imst II mit einem 3:0 gegen Paznaun die Tabellenführung untermauern. Starkes Wochenende für Imst, denn auch in der Regionalliga West konnte Imst den Titelfavoriten Austria Salzburg von der Tabellenspitze hauchdünn verdrängen. Sehr gut im Rennen in der Gebietsliga West weiterhin Fliess (1:0 im Spitzenspiel auswärts gegen Axam/Grinzens) und Rinn/Tulfes (2:1 gegen Rietz/Stams).

Torlose erste Hälfte

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch zwischen dem FC Tarrenz und der SU Inzing. Beide Mannschaften wollten früh die Kontrolle übernehmen, aber es war klar, dass die Defensivstrategien beider Trainer gut griffen. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Die Zuschauer bekamen ein spannendes Spiel mit vielen Zweikämpfen zu sehen, das jedoch ohne Tore blieb. Die Abwehrreihen beider Teams standen kompakt und ließen nur wenige Möglichkeiten zu.

Es war ein taktisch geprägtes Spiel, bei dem kein Team das Risiko eingehen wollte, in Rückstand zu geraten. Immer wieder versuchten die Spieler beider Mannschaften, durch schnelle Konter gefährlich zu werden, aber die gut organisierten Abwehrreihen verhinderten jegliche Torabschlüsse. Trotz des hohen Tempos und der intensiven Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim Halbzeitpfiff beim 0:0.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel legten beide Mannschaften eine Schippe drauf, und die erste große Chance nutzte der FC Tarrenz in der 58. Minute. Niklas Hammerle brach den Bann und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Ein entscheidender Moment, der das Spiel in eine neue Richtung lenkte. Der Treffer gab dem FC Tarrenz sichtlich Auftrieb, und sie drängten darauf, den Vorsprung auszubauen.

Doch SU Inzing ließ sich nicht entmutigen und schlug in der 62. Minute zurück. Johannes Eichinger glich mit einem präzisen Schuss zum 1:1 aus, und das Spiel war wieder völlig offen. Beide Teams kämpften nun um die Führung, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Spannung war zum Greifen nahe, und jeder Ballbesitz war hart umkämpft.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 80. Minute. Kevin Lisowski erzielte das umjubelte 2:1 für den FC Tarrenz. Mit einem gekonnten Abschluss brachte er sein Team wieder in Führung. Die letzten zehn Minuten waren geprägt von verzweifelten Angriffsbemühungen der SU Inzing, aber die Abwehr des FC Tarrenz stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter nach 91 Minuten ab, und der FC Tarrenz konnte einen hart erkämpften Sieg feiern. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Moral und entschied das Spiel letztlich zu ihren Gunsten. Die SU Inzing hingegen musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Benjamin Köll, Trainer FC Tarrenz: „Unsere Spielanlage heute war vor allem auf das Spiel gegen den Ball fokussiert. So haben wir wichtige Stützen des Gegners aus dem Spiel genommen. Kein Treffer in der ersten Halbzeit. Unsere Führung nach einer Ecke in der 58. Minute durch Niklas Hammerle. Vier Minuten später eine blöde Situation. Ein tiefer Pass von Inzing und das 1:1. Wir haben aber konsequent und kompakt weiter verteidigt. Nach einer Kopfballverlängerung ist uns in der 80. Minute die Führung gelungen. Hatten dann noch eine Chance auf das 3:1, der Ball ging aber nur an die Stange. Drei sehr wichtige Punkte gegen einen guten Gegner. Wir haben jetzt elf Punkte am Konto und sind sehr heimstark. Das liegt natürlich auch an unseren Fans, die uns immer nach vorne peitschen. Danke!“

Gebietsliga West: Tarrenz : Inzing - 2:1 (0:0)

80 Kevin Lisowski 2:1

62 Johannes Eichinger 1:1

58 Niklas Hammerle 1:0

