Rinn/Tulfes hält mit Sieg gegen Rietz/Stams den Kontakt zur Tabellenspitze!

Details Dienstag, 24. September 2024 01:24

Richtungsweisendes Duell in der 7. Runde der Gebietsliga West zwischen der SPG Rinn/Tulfes und der SPG Rietz/Stams. Laut Trainer Michael Kerschbaum eine komplett unnötige 1:2 Niederlage von Rietz/Stams. Rietz/Stams fällt auf Tabellenplatz acht zurück, Rinn/Tulfes springt auf Tabellenplatz drei und ist nach Verlustpunkten weiterhin gleichauf mit Leader Imst II.

Rietz/Stams geht in Führung

Das Match zwischen der SPG Rinn/Tulfes und der SPG Rietz/Stams begann gleich mit hohem Einsatz beider Mannschaften. Bereits in der Anfangsphase war zu spüren, dass beide Teams auf Sieg spielen wollten. In der 38. Minute gelang es schließlich der SPG Rietz/Stams, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Samuel Waldeck nutzte eine Unaufmerksamkeit der Verteidigung der Gastgeber aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Treffer schockte die SPG Rinn/Tulfes und veränderte den Spielverlauf zugunsten der Gäste.

Nach dem Führungstor zogen sich die Gäste etwas zurück und konzentrierten sich vermehrt auf die Defensive, während die SPG Rinn/Tulfes zunehmend Druck aufbaute, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger guter Chancen in den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit blieb der Ausgleichstreffer aus, und so ging es mit einem 0:1-Rückstand für die Heimmannschaft in die Kabinen.

Rinn/Tulfes zeigt Comeback-Qualitäten

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte die SPG Rinn/Tulfes eine beeindruckende Reaktion auf den Rückstand. Bereits in der 46. Minute gelang ihnen der verdiente Ausgleich. Marcel Föger war zur Stelle und erzielte das 1:1, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Der Treffer sorgte für neue Energie und Motivation bei den Gastgebern, die nun alles daran setzten, das Spiel komplett zu drehen.

In der 51. Minute war es dann soweit: Max Unterlechner erzielte das vielumjubelte 2:1 für die SPG Rinn/Tulfes. Unterlechner nutzte eine sich bietende Gelegenheit eiskalt und brachte seine Mannschaft erstmals in Führung. Die Fans und Mitspieler feierten den Treffer ausgelassen, während die Gäste nun gezwungen waren, wieder mehr Risiko einzugehen, um den erneuten Ausgleich zu erzielen.

Die verbleibende Spielzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Angriffen beider Teams. Die SPG Rinn/Tulfes verteidigte ihre Führung mit großem Einsatz und ließ kaum noch gefährliche Aktionen der SPG Rietz/Stams zu. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie in der dreiminütigen Nachspielzeit versuchten die Gäste noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive der SPG Rinn/Tulfes hielt stand.

Nach insgesamt 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab, und die SPG Rinn/Tulfes konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen. Die Zuschauer sahen ein spannendes und emotionales Spiel, das alles bot, was den Fußball so faszinierend macht. Mit diesem Erfolg konnte die SPG Rinn/Tulfes wichtige Punkte in der Gebietsliga West sammeln und zeigte einmal mehr ihre starke Moral und den unbedingten Willen zum Sieg.

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Eine unnötige Niederlage gegen die SPG Rinn/Tulfes. Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen mit wenig Torchancen. Durch einen satten Schuss halb rechts von unserem Samuel Waldeck, nachdem Falkner den Ball sehr raffiniert durchgelassen hat, gingen wir 1:0 in Führung und hatten das Spiel eigentlich im Griff. Nach der Pause hat mein Team die ersten fünfzehn Minuten komplett verschlafen und der Gegner mit einer der stärksten Offensiven der Liga nutze zwei Abwehrpatzer eiskalt aus Mein Team kämpfte sich zwar wieder eindrucksvoll ins Spiel zurück, vergab aber leider zu viele klare Torchancen, um das Spiel nochmals drehen zu können. Leider konnten wir an diesem Tag den Ausfall von fünf Stammspielern nicht adäquat ersetzen und somit gab es dann die erste Auswärtsniederlage seit Frühjahrsstart!“

Gebietsliga West: SPG Rinn/Tulfes : Rietz/Stams - 2:1 (0:1)

51 Max Unterlechner 2:1

46 Marcel Föger 1:1

38 Samuel Waldeck 0:1

Details

