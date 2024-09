Sölden legt den Hebel um und gewinnt nach vier Niederlagen in Folge gegen Pitztal!

Details Samstag, 28. September 2024 02:20

Auftakt zur 8. Runde der Gebietsliga West mit zwei Partien am Freitag, dem 27. September 2024. Die SPG Axams/Grinzens wird ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt ein trefferreiches Spiel beim FC Paznaun mit 5:3. Die SPG Sölden führt gegen SPG Pitztal schon 3:0, aber in Hälfte zwei wird es dann wieder sehr eng. Sölden kann sich aber mit 3:2 durchsetzen und sich nach einer Negativserie vom Tabellenende etwas lösen.

Frühe Führung durch SPG Sölden

Die Gäste beginnen stark, der Goalie von Sölden in den ersten Minuten stark. Dann nach einer schönen Kombination im Mittelfeld gelang es Gabriel Gstrein, sich gegen die Verteidiger durchzusetzen und den Ball für Sölden im Netz unterzubringen. Nur drei Minuten später erhöhte Nevio Reinstadler auf 2:0. Nach einem präzisen Pass zeigte Nevio Reinstadler seine Klasse und verwandelte eiskalt.

Die Gäste aus dem Pitztal hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten sich in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen erarbeiten. Die Abwehr von SPG Sölden stand sicher und ließ kaum etwas zu. Somit ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, erhöhte SPG Sölden erneut den Druck. In der 47. Minute war es dann Alois Scheiber, der für das 3:0 sorgte. Mit diesem Treffer schien die Partie vorzeitig entschieden zu sein, doch SPG Pitztal zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 65. Minute verkürzte Mathias Walch für SPG Pitztal auf 3:1. Die Gäste setzten nun alles daran, den Rückstand weiter zu verkürzen und drängten auf das nächste Tor. Die Bemühungen zahlten sich aus, als Nico Gastl in der 76. Minute auf 3:2 verkürzte. Gastl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SPG Sölden und traf mit einem präzisen Schuss ins Eck.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es nochmals spannend. SPG Pitztal warf alles nach vorne, doch die Abwehr von SPG Sölden hielt dem Druck stand. Trotz der Bemühungen der Gäste gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber brachten die knappe Führung über die Zeit und sicherten sich damit drei wichtige Punkte.

Mit diesem Sieg konnte SPG Sölden einen weiteren Erfolg in der Gebietsliga West verbuchen und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. SPG Pitztal hingegen musste trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Punkte die Heimreise antreten.

Bernhard Mittermair, Trainer SPG Sölden: „Grundsätzlich ist der Sieg meiner Mannschaft nicht unverdient. In den ersten fünfzehn Minuten war allerdings unser Goalie sehr stark. Er hat uns zweimal vor einem Rückstand bewahrt. Spielerisch hat es bei uns gut gepasst und wir konnten denn mit einem Doppelschlag in der 17. und 20. Minute mit 2:0 in Führung gehen. Kurz nach der Pause das 3:0, aber in der 65. Minute können die Gäste auf 1:3 verkürzen. Einen echten Sitzer zum 4:1 haben wir ausgelassen, dann wurde es eng. Auch in der Offensive durch zwei recht knappe Abseitsstellungen meiner Mannschaft. In der 76. Minute kommt Pitztal auf 2:3 heran. Ein Fight bis zur letzten Sekunde um die drei Punkte. Nach vier Niederlagen war es extrem wichtig, diesen Sieg am Ende dann auch über die Runden zu bringen. Unter dem Strich aus meiner Sicht auch ein verdienter Erfolg!“

Gebietsliga West: SPG Sölden : SPG Pitztal - 3:2 (2:0)

76 Nico Gastl 3:2

65 Mathias Walch 3:1

47 Alois Scheiber 3:0

20 Nevio Reinstadler 2:0

17 Gabriel Gstrein 1:0

