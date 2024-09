Imst II verliert in Oberhofen und damit auch die Tabellenführung!

Details Montag, 30. September 2024 02:06

Führungswechsel nach der achten Runde der Gebietsliga West. Überraschend konnte sich der Fc Fritz Oberhofen Pfaffenhofen im Heimspiel gegen den SC Sparkasse Imst II knapp mit 1:0 durchsetzen. Damit war die Bahn nach ganz oben für den FC Fliess frei, der Wipptal mit 2:1 besiegt. Auch die Verfolger machen Boden gut. Axams/Grinzens mit einem 5:3 auswärts gegen Paznaun, Inzing gewinnt ebenfalls mit 5:3 gegen Rinn/Tulfes. Seefeld setzt sich 5:2 bei der Spg Rietz/Stams durch und Tarrenz siegt am Sportplatz Obsteig mit 6:1. Damit trennen die Top-5 drei Punkte und die Top-8 sechs Punkte.

FC Oberhofen Pfaffenhofen mit verdienter Führung

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, als der FC Oberhofen Pfaffenhofen auf heimischem Boden gegen den Tabellenführer SC Imst 1b antrat. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und suchten ihre Chancen. Der FC Oberhofen Pfaffenhofen hatte mehrere vielversprechende Möglichkeiten, doch es dauerte bis zur 40. Minute, bevor das erste und einzige Tor des Spiels fiel. Manuel Larcher, die Nummer 21 des FC Oberhofen Pfaffenhofen, erzielte das verdiente 1:0 für sein Team. Der Treffer war das Resultat eines kontinuierlichen Drucks, den die Gastgeber auf ihre Gegner ausübten.

Kampfgeist und Defensive dominieren

Nach dem Wiederanpfiff verstärkte der SC Imst 1b seine Bemühungen, den Rückstand auszugleichen. Die zweite Halbzeit war geprägt von intensivem Kampfgeist und defensiven Anstrengungen auf beiden Seiten. Der FC Oberhofen Pfaffenhofen verteidigte seine Führung mit großer Entschlossenheit, während der SC Imst 1b alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen.

Beide Teams zeigten großen kämpferischen Einsatz, und das Spiel wurde zunehmend körperbetonter. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten gelang es jedoch keinem der Teams, weitere Tore zu erzielen. Die Defensive des FC Oberhofen Pfaffenhofen stand fest und ließ dem SC Imst 1b wenig Raum für gefährliche Angriffe. Das Heimteam verteidigte geschickt und nutzte jede Gelegenheit, um den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen.

Josef Sporer, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Das war heute ein verdienter Erfolg. In der ersten Halbzeit waren wir ganz klar überlegen. Leider haben wir aus fünf tollen Möglichkeiten nur ein Tor gemacht. Bis zur 70. Minute hatten wir das Spiel total unter Kontrolle. Wir hatten die Möglichkeit auf das 2:0, aber wir haben es nicht gemacht. So war es dann doch recht eng im Finish, wir konnten aber den Dreier am Ende fixieren!“

Gebietsliga West: Oberhofen Pfaffenhofen : SC Imst 1b - 1:0 (1:0)

40 Manuel Larcher 1:0

