Tobias Kranebitter analysiert Rietz/Stams gegen Seefeld

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 00:06

Richtungsweisendes Duell in der 8. Runde der Gebietsliga West zwischen der SPG Rietz/Stams und dem FC Seefelder Plateau. Zur Pause führen die Gäste aus Seefeld knapp mit 2:1, am Ende kann Seefeld dann doch einen deutlichen 5:2 Erfolg feiern. Seefeld hat damit den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten und liegt zwei Punkte hinter Leader Fliess. Rietz/Stams verliert diesen direkten Kontakt und hat nun sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.

Youngster von Rietz/Stams zeigt tolle Leistung!

Tobias Kranebitter, SPG Rietz/Stams: „Wir sind super ins Spiel gestartet und wurden bereits in der 7. Minute durch Samuel Waldeck belohnt. Danach hätten wir das 2:0 und 3:0 erzielen müssen! Doch aus einer Abseitsposition bekam Seefeld einen Freistoß zugesprochen und machte aus dem Nichts das 1:1. Ab diesem Moment verloren wir den Faden, kamen nicht in die Zweikämpfe und kassierten das 1:2.

In der zweiten Halbzeit folgten dann das 1:3 und 1:4. Trotz der Rückschläge hat unsere Mannschaft nicht aufgegeben und weiter gekämpft. Domi Schuchter erzielte das 2:4 nach einem schönen Steckpass von Pati Falkner.

Besonders hervorzuheben ist der 15-jährige Alessandro Stubler, der in diesem schwierigen Spiel sein Debüt in der Kampfmannschaft gegeben hat und eine tolle Leistung gezeigt hat! Den Schlusspunkt setzte Seefeld in der 85. Minute mit einem Strafstoß zum 2:5!“

Gebietsliga West: Rietz/Stams : Seefelder Pl. - 2:5 (1:2)

85 Himmet Erdogan 2:5

77 Dominic Schuchter 2:4

66 Sandro Pilaj 1:4

58 Sandro Pilaj 1:3

33 Sandro Pilaj 1:2

31 Marius Mittich 1:1

7 Samuel Waldeck 1:0

