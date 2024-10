Torlawine zwischen Seefeld und Inzing - Nico Strobl trifft viermal!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:05

SU Inzing konnte in der 9. Runde der Gebietsliga West in die Top-3 mit einem 5:3 Erfolg beim FC Seefelder Plateau vorstoßen. An der Tabellenspitze hat sich das Bild massiv verändert. Fliess musste sich im Spitzenspiel in Tarrenz überraschend klar mit 0:4 geschlagen geben. Axams/Grinzens verliert zu Hause gegen Wipptal 0:2. Die Aufsteiger der Runde sind der neue Tabellenführer Imst II (8:1 gegen Sölden), die SPG Rinn/Tulfes (4:1 gegen Mieminger) und natürlich Inzing und Tarrenz. Imst und Rinn/Tulfes halten bei neunzehn Zähler, ein Punkt zurück Inzing und zwei Punkte zurück Tarrenz und Fliess. Es bleibt extrem spannend!

Erste Halbzeit: Ein ausgeglichenes Torfestival

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Benjamin Parth brachte Seefelder Plateau bereits in der ersten Minute in Führung, was die Heimfans jubeln ließ. Doch die Freude währte nicht lange. In der 25. Minute war es Nico Strobl, der für SU Inzing den Ausgleich erzielte. Seine Schnelligkeit und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor stellten die Abwehr der Gastgeber vor große Herausforderungen.

Seefelder Plateau ließ sich davon nicht beeindrucken und konterte nur wenige Minuten später. Wieder war es Benjamin Parth, der mit einem einfachen Einschieben nach einem schnellen Konter in der 34. Minute die Führung für die Gastgeber wiederherstellte. Doch SU Inzing antwortete prompt. Florian Pauli nutzte einen präzisen Pass und einen optimalen Laufweg, um in der 45. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Mit diesem spannenden Stand ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Strobl führt Inzing zum Sieg

Nach der Pause nahm SU Inzing das Heft in die Hand. Die Gäste kamen fokussiert aus der Kabine und ließen der Abwehr der Seefelder Plateau kaum Verschnaufpausen. In der 56. Minute brachte ein Aufbaufehler der Gastgeber die Wende. Thomas Walch eroberte den Ball und bediente Nico Strobl, der eiskalt zum 3:2 abschloss. Die Führung war nun erstmals auf Seiten der Gäste.

Nur zwei Minuten später schlug Strobl erneut zu. Nach einem schnellen Konter erhöhte er auf 4:2 für SU Inzing, was die Moral der Seefelder deutlich dämpfte. Doch Seefelder Plateau bewies Kampfgeist und bekam in der 61. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Himmet Erdogan sicher zum 3:4 verwandelte. Das Spiel schien wieder offen, aber Nico Strobl hatte das letzte Wort. In der 89. Minute stellte er mit seinem dritten Treffer des Tages den Endstand von 5:3 her und besiegelte damit den Sieg für SU Inzing.

Markus Gehring, Trainer SU Inzing: „Am Anfang hat die Mannschaft eher unkonzentriert gespielt, dann aber in die richtige Richtung gelenkt. Überragend heute Philipp Walch, Nico Strobl, Johannes Eichinger und Thomas Jud!“

Gebietsliga West: Seefelder Pl. : Inzing - 3:5 (2:2)

89 Nico Strobl 3:5

62 Himmet Erdogan 3:4

58 Nico Strobl 2:4

56 Nico Strobl 2:3

45 Florian Pauli 2:2

34 Benjamin Parth 2:1

25 Nico Strobl 1:1

1 Benjamin Parth 1:0

