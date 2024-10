Bitter: Spieler von Rietz/Stams verletzt sich bei Auswärtssieg gegen Pitztal schwer!

Details Montag, 07. Oktober 2024 21:22

Leider war wieder in der 9. Runde der Gebietsliga West der Rettungswagen im Einsatz. Sandro Abfalterer verletzte sich schwer am Knie und die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht alles Gute und baldigste Genesung. Der Tabellenletzte Pitztal zeigt sehr viel Einsatz, aber auch die Gäste spielten die härtere Gangart. Am Ende gewinnt Rietz/Stams mit 2:0 und kann damit den Mittelfeldplatz festigen. Pitztal konnte die rote Laterne nicht abgeben. Nach neun Runden fehlen zwei Punkte auf Mieming und vier Punkte auf Oberhofen Pfaffenhofen.

Wir wollten den Dreier unbedingt mitnehmen!

Tobias Kranebitter, SPG Rietz/Stams: „In der ersten Halbzeit hatte Pitztal mehr Spielanteile, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. Wir sind nicht ins Spiel gekommen aber die beste Gelegenheit hatten wir durch Christoph Mössmer, der allein vor dem Torwart vergab. Erste Halbzeit wurde von beiden Mannschaften sehr hart geführt!

In der zweiten Halbzeit starteten wir deutlich besser und erarbeiteten uns mehr Chancen. Schließlich gingen wir verdient in Führung: Nach einem Freistoß schloss Jonas Wirtenberger platziert aus über sechzehn Metern ab. Leider gab es eine lange Verletzungspause, da sich Sandro Abfalterer schwer am Knie verletzte und mit der Rettung abtransportiert werden musste. In den letzten fünfzehn Minuten der Partie wurden die Hausherren nicht wirklich gefährlich und bei unserer Mannschaft merkte man, dass wir den Dreier unbedingt mitnehmen wollten. Simon Mair erzielt das 2:0 und auf beide Halbzeiten gesehen ein verdienter Sieg.“

Gebietsliga West: SPG Pitztal : Rietz/Stams - 0:2 (0:0)

93 Simon Mair 0:2

50 Jonas Wirtenberger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.