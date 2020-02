Christoph Gschösser: „Es macht mich stolz für den SV Angerberg spielen zu dürfen!“

Details Montag, 17. Februar 2020 20:07

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Mit acht Treffern in der Hinrunde der Landesliga Ost ist Christoph Gschösser ganz klar der Goleador seiner Mannschaft aus Angebrerg. Seit 2004 kickt er in Angerberg und möchte natürlich mithelfen den SV Angerberg in der Landesliga Ost zu halten. Die Situation nach der Hinrunde ist besser als es der Tabellenplatz elf vermuten lässt – aber selbst neun Punkte Puffer auf die Abstiegszone dürfen natürlich kein Ruhekissen sein.

Seit 2004 für Angerberg!

Christoph Gschösser: „Ich bin einundzwanzig Jahre alt und spiele seit dem 6. April 2004 für den SV Angerberg. Alle Nachwuchsklassen bis zum 15. Lebensjahr in Angerberg, anschließend zur Kampfmannschaft!“

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020

Christoph Gschösser: „Ganz klar - die Klasse zu halten, vielleicht reicht es für das gesicherte Mittelfeld. Titelfavorit ist für mich SVG Mayrhofen, da sie einen konstanten, breit aufgestellten und guten Kader haben. RB Salzburg wird die tipico Bundesliga gewinnen, da ihnen einfach qualitativ niemand das Wasser reichen kann. In der Europa League könnte der Lask eine kleine Überraschung sein. Österreich wird, so glaube ich, bei der EM Endrunde im Achtelfinale ausscheiden!

Foto: Birgit Billa

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Jedes Spiel spielen, verletzungsfrei bleiben und Kondition verbessern

Vorbild als Fußballer: Timo Werner

Vorbild im Leben: Keines

Persönliche Ziele für die Zukunft: Meisterprüfung ablegen

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Die Mannschaft und den Verein so gut es geht zu unterstützen, um die Landesliga zu halten

Sonstige Hobbies außer Fußball: Darts, Tischtennis, Basketball

Anliegen: Es macht mich stolz für den SV Angerberg spielen zu dürfen, es versteht sich jeder mit jedem und es macht Spaß, wenn am Sonntag bei den Heimspielen so viele Leute Zuschauer kommen, um uns zu unterstützen!“

