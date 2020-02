Markus Grahammmer: „SV Brixen seit ich gehen kann!“

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 18:58

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. In etwas mehr als einem Monat startet der SV Brixen in das Unternehmen Aufstieg in der Landesliga Ost. Nach der Hinrunde liegt Brixen am Aufstiegsrelegationsplatz, hart verfolgt von Buch. Markus Grahammer blickt mit viel Optimusmus in das Frühjahr – würde der Aufstieg gelingen hätte Brixen die höchste Spielklasse seit Bestehen erreicht – und das ausschließlich mit Eigenbauspielern.

Seit ich gehen kann

Markus Grahammer: „Ich bin zwanzig Jahre alt und spiele seit ich gehen kann für den SV Brixen!“

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020 und Favoriten

Markus Grahammer: „Natürlich aufsteigen in die Tiroler Liga – das ist unser großes Ziel. Zugleich wäre es für den SV Brixen die höchste erreichte Spielklasse und das mit ausschließlich eigenen Spielern. Titelfavorit in der Landesliga ist für mich Mayrhofen. In der Bundesliga wird sich Red Bull Salzburg durchsetzen. Ich hoffe zumindest, dass das Nationalteam bei der EM Endrunde die Gruppenphase übersteht!“

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: hart trainieren für die Rückrunde.

Vorbild als Fußballer: Lionel Messi

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesund bleiben und noch viele Jahre Fußball spielen!

Sonstige Hobbies außer Fußball: Tennis und Tourenskigehen

