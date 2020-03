Niko Praschberger, SV Walchsee: „ Fußball rückt derzeit stark in den Hintergrund!“

Details Donnerstag, 19. März 2020 12:02

Tag vier an dem Österreich wegen der Corona Pandemie still steht und Fußball ist natürlich – wie es auch der Trainer des SV Walchsee Niko Praschberger – zur absoluten Nebensache geworden. Man darf aber auch auf das normale Leben neben Corona nicht ganz vergessen und auch Optimismus diese Situation zu überwinden ist gebot der Stunde. Niko Praschberger ist großer Optimist – er hält eine Fortsetzung der Meisterschaft in der Landesliga Ost für möglich.

Wieder Herr der Lage werden

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Die derzeitige Entwicklung hätte sich wohl keiner von uns ausmalen können bzw. wollen. Aber leider sind wir alle momentan in der gleichen Lage und müssen wirklich diszipliniert damit umgehen. Fußball rückt derzeit stark in den Hintergrund - wichtig ist, dass die schwere Zeit glimpflich vorüber geht und wir Herr der Lage werden. Zusammen werden wir das aber schaffen.

Wirtschaftlich hoffe ich, dass bald wieder Normalität einkehrt - damit nicht all zu viele Firmen und Vereine Schaden davon nehmen. Man muss hier aber auch unserer Regierung, angefangen von Sebastian Kurz, dem Gesundheitsministerium bis hin zum Landeshauptmann Günther Platter ein großes Kompliment aussprechen. Es werden sehr gute Entscheidungen getroffen und man merkt, dass ein klarer Plan dahintersteckt. Hut ab.

Zu den sportlichen Fragen in Bezug auf unseren Verein: Meinen Spielern werde ich einige Hausaufgaben (Kräftigung, Stabi und Ausdauer) vorgeben, die die Zeit zuhause etwas abwechslungsreicher macht. Kontrolle gibt es natürlich keine. Derzeit muss jeder selber entscheiden, wie man mit der Situation umgeht. Kontrolle wäre jetzt auch der falsche Ansatz.

Ich denke schon, dass die Meisterschaft fertig gespielt wird. Englische Wochen wären denkbar, sollte es die Entwicklung der Pandemie zulassen. Aber auch hier werden ÖFB und TFV sicher die richtigen Entscheidungen treffen. Auf diesem Weg wünsche Ich allen Gesundheit und Zusammenhalt!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten