Sedat Erol, SVG Mayrhofen: „Zunächst mal wieder fit werden!“

Schwieriger Herbst 2020 nach seiner schweren Verletzung für Sedat Erol von Mayrhofen. In der Jugend von Brixlegg hat Sedat im Jahr 2000 begonnen, weitere Stationen waren Wörgl, Kirchbichl, Kirchdorf, Kramsach, Westendorf und Kundl. Mayrhofen mischt erwartungsgemäß um den Titel in der Landesliga Ost mit – es wird aber sehr spannend. Nach Verlustpunkten fehlen auf Münster fünf Punkte, Kufstein II und Brixen sind weitere Konkurrenten im Kampf um Titel und Aufstieg.

Rückblick auf den Herbst 2020 aus persönlicher Sicht und aus jener der Mannschaft?

Sedat Erol: „Aus meiner persönlichen Sicht verlief der Herbst 2020 leider nicht so positiv. In der 2. Runde ein Kreuzbandriss! Aus Sicht der Mannschaft war es am Anfang eher schwer durch viele verletzte Spieler, letztendlich haben wir dann doch die Punkte geholt!“

Wie ist man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Sedat Erol: „An und für sich hat es gepasst - wie gesagt waren auch viele verletzte Spieler deren Fehlen natürlich unsere Aufgabe massiv erschwert haben.“

Fußball und Corona - waren die maßnahmen gerechtfertigt?

Sedat Erol: „Naja, es hat natürlich nicht Spaß gemacht aber das hat ja jeder Kicker, Trainer, Funktionär und Fans selbst miterlebt!“

Wie war die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Sedat Erol: „Die Stimmung war super gut, die Mannschaft ist cool drauf!“

Titelfavorit in der eigenen Liga?

Sedat Erol: „: „SVG Mayrhofen!“

Eigene Ziele und jener der Mannschaft?

Sedat Erol: „Zunächst wieder fit werden und der Mannschaft helfen. Nicht absteigen, Mittelfeld ist unser Ziel!“

Wer wird in der Bundesliga Meister 20/21, wer steigt aus der 2. Liga auf?

Sedat Erol: „RB Salzburg holt sich den Titel in der ersten Bundesliga, FC Liefering wird Meister in der 2. Liga – kann aber bekanntlich nicht aufsteigen. Diese Entscheidung wird spannend!“

Wie schneidet das Nationalteam bei der EM 2021 ab?

Sedat Erol: „Ich denke, dass es sehr positiv laufen wird!“

Was liegt dir am Herzen? Persönlich und zum Thema Fußball?

Sedat Erol: „Ich hoffe, dass im Jahr 2021 wieder alles so wird wie davor - keine Pandemie, Spaß am Leben und Fußball!“

Deine Hobbies außer Fußball?

Fitness, Schwimmen

Lieblingsmusiker/in?

David Guetta, Eminem

Lieblingsschauspieler/in?

Jason Statham, Denzel Washington

Dein großes Idol?

Ronaldo, CR7