Brixen kontert in der ersten Relegationspartie den Innsbrucker AC eiskalt aus!

Details Mittwoch, 23. Juni 2021 00:47

Der SV Brixen hat sich in der ersten Aufstiegsrelegationspartie der Landesliga Ost bzw.Landesliga West beim Innsbrucker AC in eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel gebracht. Der Innsbrucker AC hätte durch die Vielzahl an Chancen schon in Führung liegen müssen, als Sven Masunic in der 70. Minute wegen der zweiten gelben Karte ausgeschlossen wurde. Im Finish fixiert Brixen den doch sehr überraschenden 2:0 Erfolg. In der Aufstiegsrelegation der 2. Klassen setzte sich am 22. Juni 2021 Schwoich II gegen Flaurling/Polling mit 2:1 (1:0) durch und trifft im Entscheidungsspiel auf Uderns.

IAC macht das Spiel, Maximilian Aschaber mit Doppelpack für Brixen

Die mit Spannung erwartete erste Partie der Aufstiegsrelegation in die Tirol Liga lässt von Beginn an die Spielanlage der beiden Mannschaften erkennen. Die Heimelf des IAC versucht natürlich das Spiel zu machen um entsprechend für das Rückspiel vorlegen zu können. Die Gäste wollen möglichst unbeschadet die Auswärtspartie überstehen und spielen sehr destruktiv. Der IAC hat ganz klar die Kontrolle über das Spiel, aber vor dem Tor des Gegners vergibt man die allerbesten Möglichkeiten. Die Partie wird recht hart geführt, der Schiri teilt insgesamt zehn gelbe Karten aus und es gibt auch einen Spieler, der zweimal den gelben Karton sieht. Sven Masunic in der 70. Minute und damit die Hausherren in den letzten zwanzig Minuten einen Mann weniger. Zu diesem Zeitpunkt hätte Brixen schon führen müssen, aber es wurden die besten Chancen vergeben. Die Gäste aus Brixen eiskalt. Ein sehr gut gespielter Konter in der 80. Minute bringt die 1:0 Führung durch Maximilian Aschaber. Und Maximilian Aschaber bringt sein Team mit einem Doppelpack in eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Freitag, dem 25. Juni 2021 um 19:30 Uhr am Sportplatz Brixen. 2:0 in der 86. Minute – Brixen erweist sich in der ersten Relegationspartie als die wesentlich effektivere und clevere Elf.

Foto: Daniel Schönherr

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Die Chacnen die man nicht macht, bekommt man. Wir hatten fünf bis sechs ausgezeichnete Möglichkeiten, die wir nicht verwerten konnten. Gefühlt hatten wir neunzig Prozent Ballbesitz und wir wurden dann im Finish zweimal eiskalt ausgekontert. Der Schiri ließ ziemlich hart spielen, dadurch dann auch die gelb/rote Karte gegen uns in der 70. Minute. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit der Leistung von heute auch in Brixen bestehen können, dort müssen wir dann halt dreimal treffen!“