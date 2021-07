Landesliga Ost startet mit Kufstein II gegen Thiersee und Brixen gegen Buch

Details Donnerstag, 08. Juli 2021 00:35

Noch etwas mehr als zwei Wochen zum groß angelegten Start der Fußball-Saison 2021/22 in Österreich. Von der Admiral Bundesliga bis zu den 2. Klassen nehmen die allermeisten Ligen wieder den Vollbetrieb auf. In der Landesliga Ost hat sich ein Starterfeld ergeben, dass man durchaus in eine obere Hälfte die um den Titel spielen wird und eine unter Hälfte teilen kann. Allerdings kann man noch keinesfalls abschätzen, wie unterschiedlich gut die Corona-Pause von den Mannschaften verkraftet worden ist.

Neu in der Liga

Achenkirch und Kramsach haben es in der Halbsaison 20/21 geschaftt die beiden ersten Plätze in der Gebietsliga Ost zu belegen und kicken damit 21/22 in der Landesliga Ost. Münster ist der Aufsteiger der Landesliga Ost in die Tirol Liga, Brixen hat es in der Relegation gegen den IAC nicht geschafft. Kirchdorf ist am Ende nur wegen einer etwas schlechteren Tordifferenz als Angerberg abgestiegen, Stumm, Schwoich und Walchsee hatten nur einen Punkt mehr am Konto als Kirchdorf.

Die Favoriten

Kufstein II durfte als Meister nicht aufsteigen, Brixen hat es in der Relegation nicht geschafft. Mayrhofen, Hippach, Buch und Thiersee sind sehr starke Teams und damit ist der Kreis der Aufstiegskandidaten sehr groß. Kolsass/Weer, Bruckhäusl. Stumm, Schwoich, Walchsee und Angerberg sind Mannschaften, die man im Mittelfeld erwarten kann - falls es gut läuft auch weiter oben - aber für diese Teams wird es gemeinsam mit den beiden Aufsteigern wohl zunächst darum gehen das Tabellenende möglichst schnell hinter sich zu lassen.

Die erste Runde

Aufsteiger Achenkirch startet in Söll, Kramsach in Walchsee. Die Spiele der ersten Runde werden vom 23. bis 25. Juli angepfiffen, Hippach gegen Schwoich ist schon für Sonntag, 25. Juli 2021, 17 Uhr fixiert. Der Schlager der Runde sind wohl Kufstein II gegen Thiersee und Brixen gegen Buch. Angerberg gegen Bruckhäusl - ein für beide Teams sehr wichtiger Start in die Meisterschaft, Mayrhofen ist in Stumm sicherlich Favorit, hat aber in den entscheidenden Nachtragspartien im Kampf um den Aufstieg etwas enttäuscht. Nun geht es wieder bei Null los und alle hoffen vor allem, dass es die erste komplette Meisterschaft nach zwei Jahren Corona-Maßnahmen gibt.