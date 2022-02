Kaderänderungen und Stand der Vorbereitung beim SK Hippach

Details Samstag, 19. Februar 2022 22:55

Die Landesliga Ost startet in etwas mehr als einem Monat in die Rückrunde und der SK Hippach wird den Kampf gegen den Abstieg mit dem Heimspiel gegen Angerberg am 27.3.22 um 16 Uhr aufnehmen. Hippach nach der Hinrunde an vorletzter Stelle der Tabelle, nur ein Punkt mehr als der Tabellenletzte Kufstein II, aber sechs Punkte weniger als Schwoich am rettenden zwölften Platz. Für Hippach eine schwierige Aufgabe, denn die beiden letztplatzierten Teams der Landesligen müssen nach aktuellem Regulativ absteigen.



Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Mario Troppmair, Co-Trainer SK Hippach: „Abgänge: Trainer Mario Schiestl, Tormann und Co-Kapitän Patrick Schiestl (Bruder von Mario) nach Fügen. Mario steht weiterhin im Verein als Nachwuchsleiter zur Verfügung. Zugänge: Trainer Josef Troppmair, Tormann Christian "Rico" Sporer - zurück aus dem Ruhestand, bringt jahrelange Tirolerliga und Landesliga Erfahrung mit! Von der KM2 Franz-Josef Troppmair (Mittelfeld) und Franz Pair (Angriff)!“



Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Mario Troppmair: „Eine sehr intensive Vorbereitung. Leider gibt es viele Coronafälle, welche den Trainingsbetrieb immer wieder trüben. Abgesehen davon eine ordentliche Trainingsbeteiligung.“



Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Mario Troppmair: „Ein interner Test gegen KM II bereits gespielt. Viel probiert, ist erste Einheit auf Rasen gewesen, Spielfreude war spürbar. Geplant sind noch Testpartien am 26.2.22 gegen Mayrhofen, am 5.3.22 gegen Zell am Ziller, am 9.3 gegen Fügen II, am 12.3 gegen Münster und am 18.3. gegen Finkenberg.“



Neuigkeiten vom Verein?

Mario Troppmair: „Wie angeführt haben uns Trainer Mario Schiestl und Leistungsträger Patrick Schiestl nach Fügen verlassen. Man wollte dem Wechselwunsch von Patrick Schiestl entgegenkommen, da dieser sich immer vollends in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und den Sprung in die Regionalliga versuchen will, auch wenn man sich mitten im Abstiegskampf befindet. Unser Kader ist stark genug für die Landesliga und es benötigt nur einen Ruck um den nächsten Schritt in der Entwicklung unseres jungen Teams zu gehen.“



Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Mario Troppmair: „Lukas Daum (Kreuzbandverletzung), Lukas Troppmair (Bänderriss im Sprunggelenk), Matthias Eberharter (lädierter Mittelfuß). Unseren jungen Spielern wollen wir Ruhe und Zeit zur Entwicklung unter dem ambitionierten KM2 Trainerteam Alex Anfang & Hannes Egger geben. Von der KM2 wurden für den Abstiegskampf die oben genannten arrivierten Spieler heraufgezogen, welche bereits in den Vorjahren KMI Erfahrung sammeln konnten.“