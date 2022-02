Walchsee zu Besuch im Trainingszentrum von Hellas Verona

Details Sonntag, 27. Februar 2022 23:29

Am letzten Märzwochenende startet die Rückrunde der Landesliga Ost und der SV Walchsee trifft am 26. März 2022 um 18:45 Uhr auswärts auf den FC Bruckhäusl. Trainer Niko Praschberger ist mit dem Verlauf der Vorbereitung Ende Februar sehr zufrieden und der Mannschaft wurde die Möglichkeit geboten im Trainingszentrum von Hellas Verona ein viertägigen Lehrgang zu absolvieren. Walchsee hat sechs Punkte Puffer auf die Abstiegszone, aber es fehlen auch nur sechs Punkte auf einen Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Leistungsdiagnostik und Teambuilding

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Unser Vorbereitung läuft eigentlich stark nach Wunsch. Alle Spieler sind an Bord und auch die Trainingsbeteiligung ist total erfreulich, sodass wir bis jetzt eigentlich voll im Plan sind.

Vorigen Sonntag haben wir unser viertägiges Trainingslager in Italien beenden können. Im Trainingszentrum von Hellas Verona haben wir überragende Platzverhältnisse vorfinden können und forcierten dort vorrangig spielerische Elemente - da ja zuvor im verschneiten Tirol nur Ausdauer und Kräftigung am Programm gestanden sind.

Außerdem wurden zwei Testspiele in Pesciera ausgetragen, wobei gegen eine spielerisch disziplinierte deutsche und eine starke italienische Mannschaft hauptsächlich unser Abwehrverhalten im Vordergrund stand. In beiden Spielen wurden meine Spieler getrackt und haben so interrassante Daten geliefert, die wir nun zusammen auswerten bzw. besprechen werden.

Durch die Topbetreuung von Soccatours konnten wir auch für alle Spieler eine Leistungsdiagnostik in Anspruch nehmen. Alles in allem eine gelungene Reise, wobei auch, wie es sein soll, der Zusammenhalt noch weiter gestärkt wurde.

Weiter geht es jetzt mit Testspielen gegen Kössen, Kiefersfelden, Prutting, Nussdorf und Erl bis es dann Mitte März wieder ernst wird und wir hoffentlich verletzungsfrei und top gestärkt in die Rückrunde starten können!“