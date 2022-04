Buch ringt - in unglaublichem Thriller - in letzter Sekunde Kramsach nieder!

Details Samstag, 02. April 2022 22:26

Eine Kraftanstrengung der Kicker des FC Buch war in der 15. Runde der Landesliga Ost nötig, um den FC Kramsach/Brandenberg mit dem entscheidenden Treffer zum 3:2 in der 93. Minute niederzuringen. Damit bleibt Buch auf Tuchfühlung mit Mayrhofen, die am Samstag mit einem 5:1 Erfolg gegen Walchsee keine Probleme hatten einen Dreier zu holen. Auch Stumm – die Nummer drei der Liga – gewinnt das Spitzenspiel der Runde in Thiersee mit 3:1.

Unglaublicher Siegeswille von Buch!

Eine hochdramatische Partie sahen zum Auftakt der 15. Runde Die Zuschauer am Sportplatz Buch. Nach einem verhaltenen Beginn mit leichten Vorteilen für Nuch, schaffte Buch es nicht daraus Kapital zu schlagen. Völlig überraschend die Führung der Gäste in der 31. Minute durch Simon Wurzenrainer. Simon Reichart, der für den angeschlagenen Lukas Kandler eingewechselte Maxi Liner oder auch Jordi Trailovic fanden noch vor der Pause drei richtig gute Chancen vor, so das es zur Halbzeit „nur“ 0:1 stand.

Nach einer Umstellung bei Buch kam die Heimelf besser ins Spiel. Chance um Chance konnten sich unsere Männer herausspielen, bis endlich in der 62. Minute, der an diesem Tag überragende Daniel Windisch, zum Ausgleich einnetzte. Eckball und eine tolle Kombination über Daniel Windisch bzw. Nico Nissl - die Führung für Buch in der 62. Minute. In der 74 Minute schaffte es dann aber Kramsach durch Raphael Kattey auf 2:2 zu stellen.

Enormer Willen zum Sieg von Buch. Den 200 Zuschauern wurde in dieser Phase der Partie so einiges geboten. Die Kramsacher konnten sich bei ihrem hervorragenden Goalie Harald Zoglauer bedanken, dass es bis zur 92. Minute dauerte, ehe Nico Nissl den Siegestreffer erzielte.

Toni Jozic, Trainer FC Buch: „Am Endes zeigen wir eine Riesenmentalität und gewinnen zwar spät, aber verdient!“

Beste Spieler FC Buch: Dani Windisch (zentrales Mittelfeld), Nico Nissl (Sturm)