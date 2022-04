Leader Mayrhofen verteidigt Vorsprung mit Sieg gegen Walchsee – Angerberg bezwingt Söll

Details Dienstag, 05. April 2022 16:51

Starke Vorstellung des SV Angerberg in der 15. Runde der Landesliga Ost. Die Nummer vier der Liga, der FC Ager Söll, wird ganz klar mit 4:1 geschlagen. Leader SVG Bründl Sports Mayrhofen lässt gegen Walchsee nichts anbrennen und verteidigt damit die vier Punkte Vorsprung auf Buch.

Goalie von Walchsee verhindert halbes Dutzend Gegentreffer in Mayrhofen

Der Tabellenführer spielte das gesamte Spiel dominant und gefiel zum großen Teil des Spieles mit gefälligem Kombinationsspiel. Die Gäste hielten mit großem Einsatz die Niederlage in Grenzen. Walchsee-Tormann Maximilian Zanier wurde zum Besten seiner Mannschaft und verhinderte, mit guter Leistung, noch weitere Gegentreffer gegen Ende der Begegnung. Die Sieger traten mannschaftlich kompakt auf, wobei noch Patrick Eberharter, Lukas Fuchs und Christoph Hanser besonders zu Gefallen wussten. Mayrhofen ging schnell durch Lukas Fuchs und Josip Filipovic mit 2:0 in Führung. Walchsee konnte aber in Minute vierzehn durch Florian Deitmar auf 1:2 verkürzen. Nur sechs Minuten später das 3:1 von Julian Plank und so ging es in die Pause. Nach Seitenwechsel waren noch Martin Knauer und abermals Josip Filipovic erfolgreich – 5:1 am Ende für Mayrhofen. „Etwas ärgerlich, dass wir gegen Ende nicht konsequenter die sich bietenden Möglichkeiten besser nutzten, sonst aber bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, so Mayrhofen Trainer Thomas Fiegl.

Souveräner Heimsieg des SV Angerberg

In Runde 15 der Landesliga Ost traf der SV Angerberg auf den viertplatzierten FC Söll. Von Beginn an entwickelte sich eine flotte und ansprechende Partie. Beide Abwehrreihen standen in den ersten zwazig Minuten recht sicher. In der 23. Minute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach einer schönen Kombination schloss Kapitän Damian Maier zur Führung ab. Simon Osl legte in der 31. Minute nach und brachte den SVA mit 2:0 in Front. Das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.

Auf den Anschlusstreffer des FC Söll zum 1:2 in der 53. Minute wusste Angerberg aber prompt eine Antwort. Christoph Gschösser entwischte der gegnerischen Abwehr und verwertete zum 3:1. Ein Treffer zum genau richtigen Zeitpunkt. Im Anschluss kontrollierte der SV Angerberg das Spiel und kam durch den zweiten Treffer von Damian Maier zum 4:1. In Folge spielte der SVA das Ergebnis sicher nach Hause.

Peter Schnellrieder, SV Angerberg: „Unsere Mannschaft war von Trainer Thomas Handle bestens auf den Gegner eingestellt und setzte die Vorgaben des Coachs zu hundert Prozent um. Ein großes Lob für das Team zu einer reifen Leistung. Mit diesem Sieg hält man nun bei neunzehn Punkten und rückt in der Tabelle auf Rang sieben vor. Weiter geht es für unsere Mannschaft am kommenden Samstag, dem 9. April 2022, mit Spielbeginn um 17 Uhr in Kufstein gegen die dortige KMII. Ein weiteres wichtiges Spiel, in dem man unbedingt punkten sollte!“