Franck Ribéry und die Serie A live in Jenbach!

Details Freitag, 01. Juli 2022 00:39

Ein echtes Schmankerl für Fußballfans wird am 8. Juli 2022 um 18 Uhr in Jenbach angepfiffen! Die Seria-A Mannschaft von US Salernitana wird die Kicker des SK Jenbach fordern! Es wird auch öffentliche Trainingseinheiten der Serie-A Kicker geben – das Highlight ist aber natürlich das Spiel gegen die Heimelf von Jenbach, für die die Meisterschaft 2022/23 der Landesliga Ost am letzten Juliwochenende in Breitenbach starten wird – der Spielplan steht bereits.

Ex-Bayern-Star Franck Ribéry und US Salernitana hielt sich als Aufsteiger in der Serie A

Der US Salernitana absolviert sein Sommertrainingslager in Jenbach – und mit dabei ist auch der Ex-Bayern-Star Franck Ribéry, dem es mit seinem Verein gelang, nach dem letztjährigen Aufstieg aus der Serie B im heurigen ersten Jahr in der Serie A die Klasse zu halten.

Nun bereiten sich die Italiener unter der Leitung ihres Trainers Davide Nicola vom 5. bis 20. Juli in Jenbach auf die neue Saison und den erneut anstehenden Kampf um den Klassenerhalt vor. Dabei absolvieren sie am 8.7.2022 um 18:00 Uhr auch ein Testspiel gegen die Jenbacher Kampfmannschaft!

Im Rahmen dieses Trainingslagers werden auch immer wieder öffentliche Einheiten stattfinden, bei denen ein Besuch möglich ist. Genaue Termine zu den öffentlichen Trainings folgen mitunter ziemlich kurzfristig, da sich der Verein die Trainingszeiten noch offenlässt. Alsbald bekannt, werden die entsprechenden Trainingszeiten natürlich auf unserer Homepage und in den sozialen Medien publiziert.