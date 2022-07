Interne Besetzung des Chefcoach von Jenbach – Stumm begrüßt Rückkehrer

Details Samstag, 16. Juli 2022 00:02

Für Aufsteiger SK Jenbach beginnt die Saison 2022/23 der Landesliga Ost am 29. Juli 2022 um 19 Uhr in Breitenbach. Neuer Trainer der Kampfmannschaft ist Lukas Pfurtscheller, der sich bereits als Trainer der SPG Jenbach/Buch U18 bewährt hat. So gibt Jenbach erfreulicherweise einem jungen Trainer die Chance sich auf Landesligaebene zu bewähren. Der SVG Stumm startet ebenfalls am 29. Juli in die neue Saison – allerdings zuhause mit Ankick um 19:30 Uhr. Stumm vermeldet einen wichtigen Spieler, der wieder wir die SVG auflaufen wird.

Lukas Pfurtscheller übernimmt Jenbacher Kampfmannschaft

Die Nachfolge von Dr. Rudolf Stadler ist geklärt. Lukas Pfurtscheller übernimmt die Jenbacher Kampfmannschaft in der kommenden Landesliga-Saison.

Die Vorbereitung startete am 4. Juli 2022. Damit entschied sich die Jenbacher Vereinsführung für eine nachhaltige und interne Lösung der Trainerfrage. Der erst 24-jährige Pfurtscheller gilt als großes Trainertalent und führte die SPG Jenbach/Buch U18 innerhalb von zwei Jahren zum Titel in der Playoff-Gruppe A. Dabei gelang es die Entwicklung der Jenbacher Nachwuchsspieler stark positiv zu beeinflussen, gleich fünf seiner Schützlinge feierten in der abgelaufenen Aufstiegssaison ihr Kampfmannschaftsdebüt.

Srdjan Dobric, der seine aktive Spielerlaufbahn im Sommer 2022 beendet hat, wechselt von der aktiven Rolle auf dem Rasen nun an die Seite von Pfurtscheller und wird dessen Co-Trainer. Auf diese Weise bleibt auch der zuverlässige Abwehrrecke dem Verein erhalten und kann seine reichhaltige Erfahrung als Spieler und als intimer Kenner des Jenbacher Vereins einbringen.

Jenbach Obmann Thomas Thallauer freut sich: „Mit Lukas und Srdjan konnten wir die Nachfolge von Rudi optimal lösen. Beide kennen den Jenbacher Verein und die Mannschaft sehr gut, sind fachlich am absolut aktuellsten Stand. Wir sind der Überzeugung, mit ihnen top aufgestellt in die neue Saison zu starten. Unser Ziel ist eine Platzierung im vorderen Mittelfeld.“ Das blau-gelbe Trainerteam wird komplettiert von Adrian Wallner, der auch in der kommenden Spielzeit für das Training der Jenbacher Schlussmänner zuständig sein wird.

„Ich bin voller Vorfreude auf die kommende Saison und der Überzeugung, dass wir eine gute Rolle in der neuen Liga spielen werden. Gemeinsam als Trainerteam mit Srdjan und Adi werden wir das Unsere dazu beitragen, die kommende Spielzeit erfolgreich zu gestalten!“, so der neue Jenbacher Kampfmannschaftstraine Lukas Pfurtscheller.

Johannes Zeller kehrt nach Stumm zurück

Nach zuletzt wieder zwei Saisonen bei seinem Stammverein SV Fügen, kehrt Johannes Zeller zurück nach Stumm. SVG Stumm in einer Aussendung: „Mit Johannes Zeller verstärkt sich Stumm mit einem flexiblen Außenbahnspieler, der trotz seines jungen Alters, schon viele wertvolle Erfahrungen in der Tiroler-Liga sowie Regionalliga sammeln durfte. Bereits aus den beiden Spielzeiten zwischen 2018 und 2020, haben wir Johannes immer als einen sehr motivierten und talentierten Spieler kennen sowie schätzen gelernt und wir sind froh, einen solch sympathischen Teamplayer wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“

Johannes Zeller: "Bereits vor zwei Jahren wollte ich mich auch weiterhin in die Dienste der SVG Stumm Stummerberg stellen. Damals hatte allerdings mein beruflicher Werdegang bzw. mein Studium oberste Priorität. Nun bin ich froh, nach erfolgreichem Abschluss, meinem liebstem Hobby wieder mehr nachzugehen und mit vollem Einsatz für die SVG Stumm Stummerberg auflaufen zu können."

Obmann Helmut Bischofer: "Mit Johannes konnten wir einen absoluten Wunschspieler wieder nach Stumm zurückholen. Dabei möchten wir uns auch für die guten Gespräche mit den Verantwortlichen des SV Fügen bedanken, welche dem Wechsel keine Steine in den Weg legen wollten und dem Wunsch des Spielers nachkamen. Wir sind froh, Johannes wieder in unseren Reihen zu haben und wünschen ihm viel Erfolg für die kommende Saison."