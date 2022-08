Brixen setzt sich nach klarem Erfolg gegen Kolsass/Weer auf Platz vier der Tabelle

Details Dienstag, 09. August 2022 15:40

Drei Mannschaften haben in der zweiten Runde der Landesliga Ost die weiße Weste verteidigt – Leader Kufstein II, Breitenbach und Schwoich. Dem SV Brixen gelingt mit einem 3:0 gegen den SV Raika Kolsass/Weer der Sprung auf den vierten Tabellenplatz.

Doppelpack von Markus Grahammer für Brixen

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „In der ersten Halbzeit hat sich in dieser Partie nicht viel entscheidendes getan. Es war ein allgemeines Abtasten zu sehen von beiden Mannschaften, wir hatten aber schon die besseren Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte sind beide Mannschaften mehr Risiko eingegangen, wir haben am Ende absolut verdient gewonnen. Alle Treffer wurden sehr schön heraus gespielt, das 1:0 in der 58. Minute durch einen Abpraller und einem Kopfballtor von Philipp Schmidt. Perfekter Stanglpass in der 65. Minute und das 2:0 durch Markus Grahammer, Markus sieben Minuten später mit einem tollen Volleyschuss zum 3:0. Das war dann auch das am Ende doch klare Endergebnis.“

Drei Mannschaften ohne Punkteverlust, drei Mannschaften ohne Punkte

Leader Kufstein II gelingt ein 7:2 Kantersieg gegen den FC Kramsach/Brandenberg. Ebenso der zweite Erfolg für Aufsteiger SV Breitenbach – ein sensationell klares 5:1 beim FC Bruckhäusl. Der FC Schwoich setzt sich in Walchsee mit 2:0 durch. In der kommenden Runde der Schlager zwischen Buch und Jenbach – Ankick Samstag, 13.8.22, um 18 Uhr. Vom Tabellenstand her ist allerdings FC Schwoich gegen Kufstein II der absolute Kracher der dritten Runde.