Stumm ist nach wie vor auf Trainersuche

Franz-Josef Eberharter hat die SVG Stumm als interimistischer Spielertrainer im Herbst 2022 übernommen, gesucht wird aber nach wie vor ein Trainer für die Rückrunde der Landesliga Ost und natürlich auch darüber hinaus. Sollte es puncto neuem Trainer keine erfolgreiche Suche geben, wird Franz-Josef Eberharter die Mannschaft auch in die Rückrunde führen.

Rückblick Herbst 2022?

Franz-Josef Eberharter, Trainer SVG Stumm: „Nach dem fünften Spieltag trat unser Trainer Niko Bejelobradic zurück und ich übernahm interimistisch als Spielertrainer die Mannschaft gemeinsam mit meinem Co-Trainer Simon Dengg. Auf diesem Weg möchte ich mit ganz herzlich bei Niko für die seine Arbeit bedanken. Ein Dank gilt aber auch an meinem Co-Trainer Simon der mir kurzfristig sehr viel geholfen hat sowie ein Dank an die Mannschaft, die mit der neuen Konstellation hervorragend umgegangen ist und wir so wirklich erfolgreich sein konnten (5S – 1U – 2N). Vom ersten Training an spürte man einen positiven Ruck und wir konnten auch dank einigen taktischen Umstellungen schnell wieder zum gewünschten Erfolg zurückkehren.“

Höhepunkt/Tiefpunkt Herbst 2022?

Franz-Josef Eberharter: „Höhepunkte waren sicherlich die beiden Siege gegen Kufstein und Buch, da die Umsetzung des Matchplanes vollkommen aufgegangen ist. Negativ in Erinnerung wird uns das Auswärtsspiel am Sonntag in Angerberg bleiben, da wir komplett untergegangen sind, obwohl wir die ersten zwanzig Minuten dominierten.“

Ausblick auf das Frühjahr 2022?

Franz-Josef Eberharter: „Unser Verein befindet sich aktuell auf Trainersuche, diese gestaltet sich schwerer als gedacht. Falls sich nicht der passende und auch finanziell stemmbare Trainer gefunden werden kann, werde ich meinem Team als Spielertrainer weiterhin zur Verfügung stehen. Im Frühjahr mit Start 16 Jänner, sind bereits fünf Vorbereitungsspiele geplant. Des Weiteren möchten wir unseren erfolgreichen Weg weitergehen und als Team noch besser funktionieren!“