Landesliga Ost: Testspielübersicht Winter 2023

Am letzten Märzwochenende startet die Rückrunde der Landesliga Ost und es hat wohl noch nie so eine spannende Ausgangslage gegeben. Platz eins und acht trennen fünf Punkte, zwei Mannschaften dürfen 2023/24 in der Tirol Liga spielen. Ende Jänner starten die Mannschaften in die Testspielsaison – hier der gewohnte Überblick von ligaportal.at Tirol.

Freitag, 27. Jänner 2023

SK Ebbs – SV Thiersee

19 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

Samstag, 28. Jänner 2023

SK Auto Klockner Rum – FC Buch

11 Uhr Sportzentrum Rum

FC Wacker Innsbruck – SK Jenbach

16 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

Freitag, 3. Februar 2023

SV Angerberg – SK St. Johann

19:45 Kunstrasen SVK Arena

Donnerstag, 9. Februar 2023

SC Mils – SK Jenbach

18:45 Uhr Kunstrasen Mils

Freitag. 10. Februar 2023

SVG Mayrhofen – SVG Stumm

19:30 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Mittwoch, 15. Februar 2023

FC Söll – SC Münster

19 Uhr Kunstrasen Salvenarena Söll

Freitag, 17. Februar 2023

SK Ebbs – SV Walchsee

Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

FC Söll – SV Westendorf

19 Uhr Kunstrasen Salvenarena Söll

Samstag, 18. Februar 2023

SV Kirchbichl – FC Bruckhäusl

12:30 Uhr Kunstrasen SVK Arena

SC Mils – FC Buch

15 Uhr Kunstrasen Mils

Freitag, 24. Februar 2023

FC Söll – FC B&W Glasbau Bad Häring

19 Uhr Kunstrasen Salvenarena Söll

SC Kirchberg – SV Breitenbach

19:30 Uhr Kunstrasen Kirchberg

Samstag, 25. Februar 2023

SV Weerberg – FC Buch

18 Uhr Kunstrasen Silberstadt Arena Schwaz

Donnerstag, 2. März 2023

SC Kirchberg – SV Walchsee

20 Uhr Kunstrasen Kirchberg

Freitag, 3. März 2023

SK Ebbs – FC Buch

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

FC Söll – SV Westendorf

19 Uhr Kunstrasen Salvenarena Söll

SV Kirchbichl – SV Breitenbach

19:30 Uhr Kunstrasen SVK Arena

Samstag, 4. März 2023

SK Jenbach – SV Stans

16 Uhr Stadion Jenbach

SV Angerberg – SC Ellmau

16 Uhr Kunstrasen SVK Arena

Freitag, 10. März 2023

SK Ebbs – SV Breitenbach

18:30 Uhr Kunstrasen Glonner Arena Ebbs

FC Söll – SK St. Johann

19:30 Uhr Kunstrasen Salvenarena Söll

SVG Mayrhofen – FC Buch

19:30 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Samstag, 11. März 2023

SK Jenbach – FC Stubai

15 Uhr Stadion jenbach

Dienstag, 14. März 2023

SV Niederndorf – SV Walchsee

19:30 Uhr Sportplatz Niederndorf

Samstag, 18. März 2023

SK Jenbach – SV Reutte

16 Uhr Stadion Jenbach